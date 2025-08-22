Стало известно, почему Запад обвиняет Лаврова в срыве переговоров по Украине
Депутат Журова: Запад боится участия Лаврова в переговорах по Украине
Европейцев беспокоит возможное участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в переговорах между российской и украинской сторонами. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что Лавров своими заявлениями о невозможности выработки гарантий безопасности для Украины без участия РФ якобы сорвал переговорный процесс.
Журова пояснила, что США и РФ договорились повысить уровень переговорных делегаций Москвы и Киева, а это значит, что в российскую группу может войти Лавров.
«А на Западе хорошо знают, насколько жестким переговорщиком является Лавров. Поэтому там сразу появились опасения по поводу его присоединения к процессу. Потому что глава МИД не просто всегда принципиален, но, как мы знаем, и крепкое словцо может ввернуть», — отметила депутат в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, европейцы боятся прямого участия Лаврова в переговорах, поскольку он является проблемной фигурой, с которой сложно дискутировать.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Москве 24», что украинский конфликт можно быстро завершить в случае расформирования НАТО.
«Сегодня есть сопротивление со стороны стран Альянса по продвижению мирного соглашения. И мы это все прекрасно видим», — отметил Чепа.