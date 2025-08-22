22 августа 2025, 17:41

Депутат Журова: Запад боится участия Лаврова в переговорах по Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Европейцев беспокоит возможное участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в переговорах между российской и украинской сторонами. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.





Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что Лавров своими заявлениями о невозможности выработки гарантий безопасности для Украины без участия РФ якобы сорвал переговорный процесс.



Журова пояснила, что США и РФ договорились повысить уровень переговорных делегаций Москвы и Киева, а это значит, что в российскую группу может войти Лавров.





«А на Западе хорошо знают, насколько жестким переговорщиком является Лавров. Поэтому там сразу появились опасения по поводу его присоединения к процессу. Потому что глава МИД не просто всегда принципиален, но, как мы знаем, и крепкое словцо может ввернуть», — отметила депутат в беседе с «Газетой.Ru».

«Сегодня есть сопротивление со стороны стран Альянса по продвижению мирного соглашения. И мы это все прекрасно видим», — отметил Чепа.