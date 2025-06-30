Группировка «Восток» рассказала об освобождении Шевченко

Фото: медиасток.рф

Военнослужащие группировки войск «Восток» поделились подробностями освобождения населенного пункта Шевченко. Видеоролик опубликовало Минобороны РФ.



По словам заместителя командира с позывным «Прометей», Шевченко — важный пункт на пересечении Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей с серьезными укрепрайонами, фортификационными сооружениями и большим количеством дронов. Российские штурмовики проходили подготовку на полигоне для действий в разных условиях.

Перед штурмом бойцы тренировались скрытно и быстро передвигаться на мотоциклах в противодроновых пончо, чтобы оперативно достигать лесополосы.

Напомним, что российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР.

Виктория Иванченко

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