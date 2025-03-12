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На Западе высказались о возможном перемирии на Украине

Христофору: Россия еще в 2024 году назвала условия прекращения конфликта
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Российская сторона еще в 2024 году назвала условия для прекращения конфликта на Украине, однако на Западе предпочитают об этом не вспоминать. Такое заявление в соцсетях сделал кипрский журналист Алекс Христофору.
«Россию будут изображать как сторону, которая «отвергает мир». Имейте в виду, что Россия публично представила свои условия для прекращения огня еще в июне 2024 года. Западные СМИ полностью проигнорируют этот факт», — сказано в публикации.
Христофору считает, что у американского лидера Дональда Трампа нет конкретного плана по урегулированию украинского кризиса.

Летом 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что для прекращения конфликта Украина должна отказаться от вступления в НАТО, признать безъядерный статус, а также вывести своих боевиков с российских территорий. Путин подчеркивал, что санкции должны быть сняты.

Ранее сообщалось об освобождении курской Суджи.

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Суджа освобождена: 12 марта ВС РФ полностью вернули контроль над российским городом
Shot: ВС РФ взяли Суджу Курской области под полный контроль, ВСУ бежали
12 марта 2025, 17:28

Фото: iStock/macky_ch

12 марта 2025 года армия России полностью вернула контроль над городом Суджа в Курской области. Об этом сообщает Shot со ссылкой на российских бойцов, находящихся там.
По данным издания, сейчас в городе еще остается небольшое число украинских боевиков, но они все отступают. Сейчас аэроразведка вычисляет, где могут находиться отбившиеся от своих военные ВСУ, после чего по ним наносится удар. Параллельно бойцы ВС РФ тщательно проверяют все дома и подвалы.

Отмечается, что в Судже осталось множество техники НАТО, которая может быть заминирована. Так, российские штурмовики зачищают Суджу, а на улицу начинает выходить мирное население.

О полном освобождении Суджи пишет и Telegram-канал Condottiero. По его данным, на 11:30 по мск город полностью под контролем российских сил.

Официально Минобороны освобождение российского города не подтверждало.

Тем не менее, противник ведет артиллерийский огонь по городу. Командование ВСУ наносит неизбирательные удары с применением ствольной артиллерии и РСЗО «HIMARS», пишет военкор Евгений Поддубный.

По словам военкора Александра Симонова, освобождение Суджи станет ключевой точкой в освобождении Курской области.

«Противника еще надо будет выдавить из оставшейся части области, но больше ВСУ особо закрепиться негде. Так что со сдержанным оптимизмом можно сказать, что Курская авантюра укропов подходит к концу», — пишет Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс».

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Несовершеннолетняя девушка, частые пьянки и пожизненное клеймо: куда пропал актер из «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин
12 марта 2025, 17:20

Сергей Селин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Селин, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», олицетворяющий народного героя через своего персонажа лейтенанта Дукалиса, привлёк внимание поклонников своим затишьем в карьере.
12 марта он отмечает свой день рождения, ему исполняется 64 года. Сейчас интересует, где он живёт и почему почти не снимается. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Клеймо на всю жизнь

Широкую популярность ему принесла роль в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Эта работа, безусловно, стала его карьерным пиком, но одновременно и своеобразным «клеймом», которое прочно привязало актёра к образу лейтенанта Дукалиса.

Несмотря на то что за плечами Селина более 60 проектов, он продолжает оставаться в памяти зрителей именно как тот самый лейтенант, который сражался с преступностью на улицах Петербурга.

Актер и политика

Сергей Селин в 2002 году вступил в «Единую Россию» из-за необходимости в громких именах в партийных списках. Его поддержали такие артисты, как Сергей Безруков и Олег Газманов. Однако, когда ему предложили баллотироваться в Государственную думу от Воронежа, протестовали избиратели Петербурга, где он живёт. В итоге Селин не стал народным избранником, решив сосредоточиться на карьере без политики.

Фото: iStock/ANGHI

Первая жена

Сергей Селин познакомился с первой женой Ларисой во время вступительных экзаменов в театральный вуз. Их отношения начались спустя четыре года, и в браке, продлившем 22 года, родился сын Прохор.

Однажды они фиктивно развелись из-за имущественных вопросов, чтобы получить новую прописку. Поженились снова через 15 лет, когда Селин баллотировался в Госдуму, но это не спасло их отношения. Из-за частых запоев Сергея и усталости Ларисы от ожидания супруга, они развелись. После развода Селин помог экс-супруге открыть бизнес и решил вопросы с жильём.

Вторая супруга

Сергей Селин уже 15 лет женат на психологе Анне, которую встретил в университете МВД, когда ей было всего 17. Они поженились в День всех влюблённых, и Сергей подарил ей кольцо от Tiffany. Этот брак стал для него новой главой жизни: он обрел любовь, двоих детей и семейное счастье. Анна положительно повлияла на Селина — он бросил пить, похудел и стал более спокойным.

За что Селин раскритиковал Макаревича*

Сергей Селин поддерживает действия российской власти и СВО, признавая, что не ожидал серьёзного конфликта на Украине. В интервью он ответил рокеру Андрею Макаревичу*, который оскорбляет Россию, отметив, что его творчество когда-то вызывало симпатию, но нынешние высказывания музыканта находятся «за гранью добра и зла». Макаревич*, назвав россиян «злобными дебилами», заявил, что этот народ уже не спасти.

Названа сумма, которую Анна Седокова запросила за интервью о Янисе Тимме
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Почему пропал с экранов и где сейчас


Сергей Селин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Тщательный выбор ролей

С возрастом Сергей Селин стал более избирательным в выборе проектов. Он акцентирует внимание на том, чтобы сценарии не противоречили его личным ценностям и взглядам на жизнь. Это привело к тому, что он стал отказываться от ролей, которые не соответствуют его моральным принципам.

Например, в прошлом году на съёмочной площадке он устроил скандал, когда молодой режиссёр предложил ему прочитать текст об «умирающей России». Селин резко ответил на это предложение и даже порвал сценарий, демонстрируя свою позицию.

Финансовая независимость

Несмотря на редкие съёмки, Сергей остаётся финансово независимым благодаря своему бизнесу и сдаче недвижимости в Санкт-Петербурге. В апреле 2024 года появились слухи о задолженности его компании перед государством за коммунальные услуги.

Последние проекты

Последний раз зрители могли увидеть Сергея Селина на экранах в 2024 году в фильме «Непослушники». С тех пор его карьера переживает небольшой период затишья, однако поклонники надеются, что актёр вскоре порадует их новыми проектами и ролями.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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«Никто откладывать не будет»: Зеленский впервые об отступлении ВСУ в Курской области
Зеленский впервые высказался об отступлении ВСУ в Курской области
12 марта 2025, 17:06

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский, впервые комментируя отступление боевиков ВСУ в Курской области, заявил, что ВС РФ «пытаются максимально давить» на украинских неонацистов.
«Русские пытаются однозначно, максимально давить на наши войска. Военное командование [Украины] делает то, что должно делать: сохраняет максимум жизней наших воинов», — сказал Зеленский.
Глава киевского режима добавил, что, если Москва не согласится на перемирие, Киев будет рассчитывать на Вашингтон. Имеются в виду санкционные ограничения, а также усиление Украины.

«Выборы на Украине будут проходить после окончания конфликта и отмены военного положения, никто ничего специально откладывать не будет», — прокомментировал Зеленский.

Он резюмировал, что Украина не признает новые российские регионы, как и никто другой — это красная линия.

Ранее депутат Госдумы высказался о возобновлении помощи Украине со стороны США.

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#сво
#конфликт
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В Госдуме ответили на возобновление поставок оружия США в ВСУ
Чепа: возобновление поставок оружия США Киеву нельзя назвать катастрофой
12 марта 2025, 16:48

Фото: istockphoto/Artfully79

Возобновление американских оружейных поставок в ВСУ нельзя считать катастрофой, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Никакой катастрофы с поставками оружия не произошло. Но сейчас будет сложный период. Американцы говорят, что они за мирное соглашение. Мы — тоже, просто у нас разные интересы, и мы должны их отстаивать. Политика — это всегда борьба компромиссов», — прокомментировал собеседник.
Вашингтон прекратил оружейные поставки на Украину после скандала в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Перед этим сообщалось, что одной из тем переговоров США и Украины стали территориальные уступки. Подробностями с журналистами поделился госсекретарь США Марко Рубио.

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На Украине отказались признавать полный выход ВСУ из Суджи
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#россия
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#всу
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#оружие
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«Не стали заморачиваться»: Коц высмеял «организованный вывод ВСУ» из Суджи
Военкор Коц: бегство ВСУ из Суджи в Киеве назвали «организованным выводом войск»
12 марта 2025, 16:46

Фото: iStock/Olena_Z

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц высмеял заявления украинской стороны о том, что происходит «организованный вывод войск» из Суджи.
По его словам, в Киеве бегство ВСУ из Суджи назвали организованным выводом, заявив, что выход ВСУ из Курской области происходит в рамках переговорного процесса.

«Только что разговаривал с очередными пленными, которых взяли к юго-востоку от Суджи. Они ничего об организованном выводе войск не слышали. Не говоря уже о тех, кто до сих пор перебегает через разрушенный мост и тут же попадает под удары артиллерии», — написал Коц в своем Telegram-канале.

По данным украинского военного паблика, 12 марта ВСУ полностью вышли из Суджи Курской области. При этом, по словам военно-политического эксперта Яна Гагина, при отступлении из города противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя.

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#мост
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#telegram
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