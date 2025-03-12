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Российская сторона еще в 2024 году назвала условия для прекращения конфликта на Украине, однако на Западе предпочитают об этом не вспоминать. Такое заявление в соцсетях сделал кипрский журналист Алекс Христофору.
«Россию будут изображать как сторону, которая «отвергает мир». Имейте в виду, что Россия публично представила свои условия для прекращения огня еще в июне 2024 года. Западные СМИ полностью проигнорируют этот факт», — сказано в публикации.Христофору считает, что у американского лидера Дональда Трампа нет конкретного плана по урегулированию украинского кризиса.
Летом 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что для прекращения конфликта Украина должна отказаться от вступления в НАТО, признать безъядерный статус, а также вывести своих боевиков с российских территорий. Путин подчеркивал, что санкции должны быть сняты.
Ранее сообщалось об освобождении курской Суджи.
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