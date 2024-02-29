В Кремле раскрыли, как Британия участвует в конфликте на Украине

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Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью для RTVI.
«Ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки (Вооружённым силам Украине). И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — прокомментировал происходящее Песков.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские союзники обсуждали возможность отправки войск на Украину. Однако, сразу после этого практически все лидеры ЕС и НАТО постарались откреститься от заявления Макрона, заверив, что не намерены становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.
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