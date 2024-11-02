Newsweek: Российские войска на Донбассе наступают ранее не отмеченными темпами

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Активность российских войск в зоне спецоперации резко возросла. Они передвигаются с прежде никогда не наблюдавшимися темпами.
Об этом заявил военный эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с Newsweek. Он подчеркнул, что такие высокие темпы продвижения войск, а также возможности российской авиации могут иметь серьёзные последствия для Украины. Дело в том, что Киев не сможет подтянуть строительную технику вплотную к линии фронта, так как это чревато значительными потерями в живой силе, пояснил аналитик.
По мнению Кастехельми, текущие успехи российских войск в Селидово можно рассматривать в качестве подготовки к созданию более выгодных позиций и условий для последующего наступления на Покровск.
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Александр Бойцов