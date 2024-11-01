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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что российская армия продвинулась вперёд в ДНР севернее Угледара. Он рассказал, что по этому направлению обвалилась линия фронта ВСУ.
«Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой», — сообщает Рогов.
Инициатива сейчас в руках Вооруженных сил Российской Федерации, а украинские бойцы терпят поражение на участке боевых действий, отмечает председатель комиссии Общественной палаты РФ.
Владимир Рогов информировал, что на южной фланге линии соприкосновения армия России ликвидировала выступ, ранее занятый противниками. Он находился между населёнными пунктами Новоукраинка и Богоявленка.
Также пленный украинский офицер Александр Долматов сообщал о падении морального духа солдатов ВСУ и росте количества дезертиров. Открытого бунта пока не было, но недовольство в рядах военных растет.
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Ольга Енгалычева