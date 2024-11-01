Военный аналитик Меркурис: На Донбассе подразделения ВСУ разваливаются на части

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX
Подразделения ВСУ буквально разваливаются на части под ударами российских войск на юге Донбасса. На других участках фронта украинские части также рискуют столкнуться с серьёзными трудностями.
Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис. В эфире YouTube-канала Duran он прямо заявил, что украинскую армию нещадно бьют по всему Южному Донбассу.
Меркурис заострил внимание на скорости, с которой российские военные освободили такие крупные и важные в стратегическом отношении населённые пункты, как Селидово и Горняк в ДНР. Теперь, по его словам, армия России имеет возможность штурмовать Покровск или окружить украинцев в районе Курахово. На других участках фронта ситуация не лучше.
Читайте также:
ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации в Селидово и Горняке
На Западе предупредили, что задумал Киев
Меркурис: тысячи солдат ВСУ погибнут при окружении Селидово
«Речь идет о катастрофе. <…> Тысячи украинских солдат, похоже, становятся добычей российской армии в степях», — сказал аналитик.
Меркурис заострил внимание на скорости, с которой российские военные освободили такие крупные и важные в стратегическом отношении населённые пункты, как Селидово и Горняк в ДНР. Теперь, по его словам, армия России имеет возможность штурмовать Покровск или окружить украинцев в районе Курахово. На других участках фронта ситуация не лучше.
«У ВСУ огромная катастрофа на юге, медленно надвигающаяся катастрофа на севере и полное фиаско в Курской области», — заключил эксперт.
Читайте также:
ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации в Селидово и Горняке
На Западе предупредили, что задумал Киев
Меркурис: тысячи солдат ВСУ погибнут при окружении Селидово
Александр Бойцов