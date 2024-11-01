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Военный аналитик Меркурис: На Донбассе подразделения ВСУ разваливаются на части

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Подразделения ВСУ буквально разваливаются на части под ударами российских войск на юге Донбасса. На других участках фронта украинские части также рискуют столкнуться с серьёзными трудностями.
Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис. В эфире YouTube-канала Duran он прямо заявил, что украинскую армию нещадно бьют по всему Южному Донбассу.

«Речь идет о катастрофе. <…> Тысячи украинских солдат, похоже, становятся добычей российской армии в степях», — сказал аналитик.



Меркурис заострил внимание на скорости, с которой российские военные освободили такие крупные и важные в стратегическом отношении населённые пункты, как Селидово и Горняк в ДНР. Теперь, по его словам, армия России имеет возможность штурмовать Покровск или окружить украинцев в районе Курахово. На других участках фронта ситуация не лучше.

«У ВСУ огромная катастрофа на юге, медленно надвигающаяся катастрофа на севере и полное фиаско в Курской области», — заключил эксперт.

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Стало известно об увольнении генерала-«мясника» Содоля из ВСУ
Безуглая сообщила об увольнении из ВСУ генерала Юрия Содоля
01 ноября 2024, 14:11

Фото: iStock/Irina Piskova

Экс-командующий объединёнными силами ВСУ Юрий Содоль, снятый с должности этим летом, уволился из армии. Об этом в своём Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Она подчеркнула, что генерал Содоль уволился из ВСУ через военно-врачебную комиссию.

Украинские паблики пишут, что в армии Содоля прозвали «мясником» за отправку подразделений ВСУ на убой ради эффективных докладов руководству.

Также Безуглая ранее обвинила Содоля в том, что он пропустил прорыв российских войск на Торецк, поскольку был пьяным в Одессе. Для подтверждения своих слов она представила фотографию, на которой генерал держит стопку в руке.

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Британский офицер пожаловался на солдат ВСУ
Telegraph: ВСУ получают оружие, но отказываются принимать тактику Запада
01 ноября 2024, 13:44

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ не хотят принимать западную тактику на поле боя с российскими силами. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на британского офицера, обучавшего украинских солдат.
«Несмотря на то что они получают западные системы вооружения и боеприпасы НАТО, они по-прежнему отказываются адаптироваться к западной тактике», — рассказал британский офицер.

Кроме того, он добавил, что ВСУ испытывают серьезные трудности с набором личного состава. Украинцы не хотят идти на фронт, а власти вынуждены ужесточать мобилизацию.

Из-за этого, по данным издания, украинская армия терпит неудачи на поле боевых действий, чем очень недовольны западные партнеры Украины.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что российские войска в октябре добились наиболее крупных успехов в зоне СВО с лета 2022 года, поскольку украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением.

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«Нас ждали»: как украинцы встретили ВС РФ в первые дни СВО и что штурмовик рассказал о боях за 15 км до Киева
01 ноября 2024, 13:34

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военнослужащий псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии сообщил, что в начале СВО ему не хватило всего 15 километров, чтобы добраться до Киева. О том, как на Украине встречали российских солдат, расскажет «Радио 1».

До Киева оставалось 15 км


Младший сержант Артем Ковалев поделился, что в начале специальной военной операции он был отправлен на территорию Украины в составе штурмовой группы. Подразделение, в котором он проходил службу, располагалось всего в 15 километрах от центра столицы.

«Были на учениях, и после этого, 23 февраля, нам сказали, что мы заходим на территорию Украины», — рассказал военнослужащий.

Королев добавил, что за время участия в операции под Киевом он получил первую награду — медаль «За отвагу», вторую ему вручили уже после ранения.

«Стремясь поберечь нервы мамы, он не рассказал ей о ранении. В тот день, когда это случилось, Артему пришлось вывозить раненых к медикам. Именно за это он получил свою вторую медаль», — уточнили в Минобороны.

Фото: istockphoto/Vadven

Как ВС РФ встретили на Украине


Жители Луганска тепло встречали солдат. По словам российского военнослужащего, во время передвижений его подразделения по Луганской народной республике местные жители радостно приветствовали военных. Когда колонна из трех машин проезжала по Луганску, рядом остановился автомобиль, и местные жители стали угощать их едой и сигаретами, вспоминает Ковалев.

Говорили: «Спасибо, что вы приехали». То есть нас там очень-очень долго ждали, отметил младший сержант.


Первые потери бойцы увидели через 10 минут после пересечения границы


Прежде другой военнослужащий – старший боец 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России сержант Дмитрий Кузьмичев поделился воспоминаниями о первых днях специальной военной операции.

По словам ветерана, он стал свидетелем первых потерь среди российских солдат всего через десять минут после пересечения границы. На следующий день сам получил ранения, но продолжил выполнять поставленные задачи, за что позже был награждён медалью «За отвагу».

Старший сержант также признался, что накануне начала спецоперации размышлял о завещании и сожалел о том, что не успел его составить.

«Потому что я понимал каждой клеточкой своего организма, что будет очень много горя по всей стране», — объяснил Кузьмичев.

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ВС РФ освободили девять населённых пунктов в ДНР за неделю
ВС РФ освободили Леонидовку, Новоукраинку и Шахтёрское в ДНР
01 ноября 2024, 13:00

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённые пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтёрское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в еженедельной сводке новостей, представленной в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что освободить Леонидовку удалось благодаря успешным действиям подразделения группировки войск «Центр». Бойцы продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ и освободили за неделю, помимо Леонидовки, населённые пункты Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловка в ДНР.

​Также за неделю ВС РФ взяли под контроль Шахтёрское, Новоукраинку, а также Доброволье и Ясную Поляну в ДНР. Это удалось сделать благодаря успешным наступательным действиям восточной группировки войск.

В течение прошедшей недели, следует из сводки, в плен взяты 54 украинских военных.

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Польша объяснила отказ усилить военную помощь Украине
Сикорский: возможности Польши в поставках Украине ограничены
01 ноября 2024, 12:50

Фото: iStock/Berezko

Возможности Польши в поставках боевой авиации для ВСУ ограничены. Об этом заявил глава МИД страны Радослав Сикорский, его слова передает Reuters.
«У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не все возможно», — сказал Сикорский.

При этом глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что страна отдала Украине всю возможную технику. А приоритетом для Варшавы является собственная безопасность.

Накануне Зеленский высказал недовольство о непоступлении от Польши на Украину истребителей МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО.

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#зеленский
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Дрон ВСУ атаковал советника главы ДНР Кимаковского
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар Дрона ВСУ
01 ноября 2024, 12:12

Фото: iStock/NatureNow

Украинский беспилотник атаковал автомобиль советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кимаковского, он не пострадал, однако его машина получила повреждения.

«Это было вчера. Сам цел, машина повреждена — удалось уйти (от удара – ред.). Я бы сказал, что просто повезло», — рассказал советник главы ДНР.
Других подробностей он не привел.

7 августа 2024 года военкор Евгений Поддубный был ранен во время атаки ВСУ в Курской области. Украинский FPV-дрон атаковал его автомобиль. На опубликованных кадрах видно, как раненый военкор сразу же после прилёта самостоятельно вышел из машины и поймал попутку, чтобы добраться до ближайшей больницы.

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Армия России приближается к Купянску
Депутат Водолацкий: ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска
01 ноября 2024, 11:47

Фото: iStock/Evgeny555

Российские бойцы уже вышли на прямую видимость Купянска Харьковской области. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, его слова приводит ТАСС.
«На харьковском направлении ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска. Из Купянска уже сбежало все руководство, там нет ни военных командиров, ни гражданской администрации», — рассказал Водолацкий.

При этом он отметил, что мирное население уходит в другие населенные пункты в ожидании российской армии.

Ранее глава российской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что около 50 населенных пунктов в регионе находятся под контролем РФ. По его словам, доступ к 34 из них возможен, в остальные военные не допускаются по соображениям безопасности. Ганчев пояснил, что на практике это «серая зона».

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В Польше Зеленского поставили на место после его упрёков в отсутствии помощи
Сикорский и Косиняк-Камыш ответили на упрёки Зеленского в отсутствии помощи
01 ноября 2024, 11:42

Главы МИД и Минобороны Польши Радослав Сикорский и Владислав Косиняк-Камыш ответили на упрёки президента Украины Владимира Зеленского в нежелании передавать Киеву обещанные истребители МиГ-29 и перехватывать ракеты над украинской территорией. Их слова приводит ТАСС.
Сикорский в ходе пресс-конференции в Ольштыне ответил на соответствующий вопрос журналиста тем, что возможности Польши ограничены. Украина уже имеет в арсенале своей армии около 300 польских танков, много тяжёлой техники, в том числе самолётов. Однако Польша также является прифронтовым государством, которому «также угрожает Россия».

Косиняк-Камыш в свою очередь написал в соцсети Х, что Украина уже получила возможное количество военной помощи, но всему есть предел, которым в данном случае является обороноспособность и безопасность Польши.

Также он указал на то, что отказ сбивать российские ракеты над украинской территорией связан с тем, что руководство НАТО не позволило осуществлять такие операции. Решение сбивать ракеты будет ответом всего Североатлантического альянса, а не одной конкретной страны объединения, пояснил Косиняк-Камыш.

Напомним, что Зеленский высказал своё недовольство действиями польских властей накануне, во время встречи с главами территориальных общин и районов Закарпатской области.

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В ВСУ признали превосходство российского командования
Экс-офицер ВСУ Грин признал превосходство командования ВС РФ
01 ноября 2024, 11:42

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Серьезные потери территорий и личного состава ВСУ связаны с низким профессионализмом командования оперативно-тактического и оперативно-стратегического звена, а российское командование имеет в этом компоненте значительное превосходство. Так считает капитан украинской армии в запасе с псевдонимом Арти Грин.
По его словам, провал командования ВСУ произошел в Угледаре. Подобная ситуация сложилась и на других направлениях. Грин отметил, что в бой вводили подразделения, которые ранее в боевых действиях участия вообще не принимали и несли большие потери.

«Таких деятелей, которые посылают подразделения (на убой – ред.) у нас хватает. Сырский входит в плеяду "выдающихся военачальников", им всегда мало людей. Все, что связано с нашими последними потерями, связано с низким качеством оперативного командования, я бы сказал с профнепригодностью этого звена», — заявил Грин в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Таким образом, капитан ВСУ в запасе отметил, что в украинской армии назрела проблема в оперативно-тактическом и оперативно-стратегическом звене. При этом в армии ВС РФ данных проблем нет, что указывает на превосходство российского командования.

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