Взрывы прогремели в Хмельницкой области

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Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины.
Об этом пишет издание «Страна» в Telegram. Также в сторону Староконстантинова, где располагается военный аэродром, направились группы беспилотников.
4 января мощные взрывы прогремели в украинских городах Кропивницкий и Кривой Рог. Журналисты сообщали о громких звуках прилетов на фоне работающих сирен воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что командир группы спецназа Южной группировки войск ВС РФ Дон сообщил, что ВСУ решили отодвинуть свои позиции на некоторых участках на артемовском направлении в Донбассе.
РИА Новости сообщает, что разведчик рассказал об отступлении ВСУ под Артемовском. ВСУ отодвинулись вглубь своей обороны.
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4 января мощные взрывы прогремели в украинских городах Кропивницкий и Кривой Рог. Журналисты сообщали о громких звуках прилетов на фоне работающих сирен воздушной тревоги.
РИА Новости сообщает, что разведчик рассказал об отступлении ВСУ под Артемовском. ВСУ отодвинулись вглубь своей обороны.
«Мы летаем уже на 3-4 км, при отходе враг окапывается, но нам его все равно удается поразить», — говорит Дон.Читайте также:
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Мария Фирсова