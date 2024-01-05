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272 человека получили звание Героя России с начала СВО

05 января 2024, 11:10
Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

В Минобороны подвели итоги награждения личного состава. 272 человека стали Героями России за период проведения СВО.
С 22 февраля 2022 года в ходе специальной военной операции Министерство обороны наградило 272 человек медалью Героя Российской Федерации — государственная награда Российской Федерации. Это высшее звание,которое присваивают за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Также свыше 320 тысяч военных получили государственные награды.


Кроме этого, примерно 363 тысячи человек удостоились ведомственных наград от Министерства обороны Российской Федерации.

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NI: «Ланцеты» показали недостаток западной военной стратегии
05 января 2024, 11:55

Фото: iStock/NiseriN

Массовое применение РФ ударных дронов «Ланцет» выявило недостаток военной стратегии Запада, которая сосредоточена на производстве дорогой техники.
Об этом сказано в статье Филипа Пилкингтона, опубликованной в The National Interest.

По словам автора, в бизнесе есть термин «товаризация», который описывает следующее: бывший предмет роскоши становится повседневным товаром. Аналогичный процесс переживает и военное дело.

«Современные боевые действия переживают стремительную товаризацию. Причина отчасти иронична: технологии, которые изначально разрабатывали именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), оказались в потребительском сегменте и стали доступнее по цене», - говорит Пилкингтон.
Ярким примером технологии «товаризировавшейся» во время украинского конфликта явились российские беспилотники «Ланцет» от компании ZALA. Они простые и скорые в сборке.

«Они широко использовались для поражения танков и другой техники ВСУ. Кадры, как «Ланцеты» подбивают современные танки вроде немецких «Леопардов 2», стали обычным явлением», - пишет Пилкингтон.
Если сравнивать затраты, то получается «откровенный абсурд», по мнению автора: по чистой себестоимости РФ может произвести примерно 314 «Ланцетов» на каждый немецкий «Леопард», учитывая разницы цен в двух странах эта цифра вырастает до 683.

«Напрашивается очевидный вопрос: сравнится ли «Леопард 2» по своим боевым возможностям почти семистам «Ланцетам»? Едва ли», - отметил автор.
Автор стать поставил под сомнение военную стратегию Запада, которая сосредоточена на производстве дорогостоящей техники.

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272 человека получили звание Героя России с начала СВО
#украина
#сво
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Истребители НАТО F-16 сделали попытку нанести удары по Крыму
05 января 2024, 11:38

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В попытках атак по Крыму участвовало НАТО.
Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело», ссылаясь на собственные источники.

Одна из последних атак проводилась украинскими бомбардировщиками Су-24 с украинской территории и истребителями F-16. Они выпустили ракеты из румынского воздушного пространства.

Сообщается, что за штурвалами F-16 были иностранные пилоты. Данные истребители используют в Румынии, чтобы обучать пилотов ВС Украины, пишет «ВД».

Ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что о передаче Киеву западных истребителей F-16 речи не идет. Об этом Игнат сообщил в эфире телеканала «Рада». По его словам, новые данные о получении самолетов или обучении пилотов отсутствуют. Игнат отметил, что ничего не видел, так как не был там.

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#истребитель
#всу
#новости
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Взрывы прогремели в Хмельницкой области
05 января 2024, 11:15

Фото: istockphoto/Ivan Murauyou

Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины.
Об этом пишет издание «Страна» в Telegram. Также в сторону Староконстантинова, где располагается военный аэродром, направились группы беспилотников.

4 января мощные взрывы прогремели в украинских городах Кропивницкий и Кривой Рог. Журналисты сообщали о громких звуках прилетов на фоне работающих сирен воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что командир группы спецназа Южной группировки войск ВС РФ Дон сообщил, что ВСУ решили отодвинуть свои позиции на некоторых участках на артемовском направлении в Донбассе.

РИА Новости сообщает, что разведчик рассказал об отступлении ВСУ под Артемовском. ВСУ отодвинулись вглубь своей обороны.

«Мы летаем уже на 3-4 км, при отходе враг окапывается, но нам его все равно удается поразить», — говорит Дон.
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#украина
#сво
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Полковник СБУ Стариков: Российские бойцы продолжают оказывать давление на ВСУ
05 января 2024, 10:07

Фото: сайт Минобороны РФ

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что военные ВС РФ продолжают оказывать давление на ВСУ.
«Давление на наши позиции не ослабевает. Ситуация на восточном фронте остается сложной. ВС России значительно увеличили применение бронетехники и ударных дронов», — сказал он на своем YouTube-канале.

Стариков отметил, что российские бойцы осуществляют интенсивные наступления сразу на ряде направлений, отбирая тем самым позиции у ВС Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#youtube
#заявление
#сво
#всу
#россия
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УВКПЧ ООН после ударов ВСУ по Белгороду сделало заявление
05 января 2024, 09:20

Фото: istockphoto/RamonCast

Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что без сомнения жизнь каждого гражданского лица имеет значение.
Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь организации Равина Шамдасани, комментируя критику со стороны России в адрес управления после нанесённых ударов по Белгороду.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что молчание Фолькера Тюрка по поводу удара ВСУ по центру Белгорода позорное. По его мнению, Тюрк не заслуживает занимать пост Верховного комиссара организации по правам человека.

«Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц. У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру», - говорит Равина Шамдасани.
По словам Шамдасани, глава УВКПЧ Фолькер Тюрк запрашивал доступ, чтобы посетить Россию, но пока визит не запланировал.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев матом ответил на заявление французского МИД о законности обстрела ВСУ Белгорода. Соответствующий пост политик опубликовал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в России никогда не любили французов. Такое отношение сложилось из-за военных конфликтов, которые разгорались между странами в прошлом. Медведев грубо обозвал французов «лягушатниками» и людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.

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#украина
#всу
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Украинский уклонист пожаловался на угрозы убийством из-за побега
05 января 2024, 08:59

Фото: iStock/undefined undefined

Украинский уклонист Андрей сообщил телеканалу France 2 о том, что ему поступают угрозы убийства из Украины.
В журналистском материале сказано о работе украинских пограничников, которые отлавливают беглецов и проводят рейды. Их организовывают местные военкоматы, пишет РИА Новости.

Уклонисту Андрею удалось сбежать с Украины. Его побег занял 36 часов. Мужчина вплавь пересёк реку Днестр.
Беглец не рассказывает о своём местонахождении, боясь, что его могут найти.

«Мне угрожают убийством. Говорят: «Вернешься на Украину — найдем тебя и убьем, ты в списке», - рассказал Андрей, который хочет пережить военный конфликт «на дистанции».
Сообщается, что на Украине все сильнее не хватает бойцов на фронте. Прессинг военкоматов оказывается более «жестким». Украинцы призывного возраста подвержены «рейдам, то есть похищениям».

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ВСУ отодвинули позиции на некоторых участках под Артемовском
05 января 2024, 08:48

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Командир группы спецназа Южной группировки войск ВС РФ Дон сообщил, что ВСУ решили отодвинуть свои позиции на некоторых участках на артемовском направлении в Донбассе.
РИА Новости сообщает, что разведчик рассказал об отступлении ВСУ под Артемовском. ВСУ отодвинулись вглубь своей обороны.

«Мы летаем уже на 3-4 км, при отходе враг окапывается, но нам его все равно удается поразить», — говорит Дон.
По словам российского военного, операторы беспилотников ежедневно проводят разведку местности. Если обнаруживают изменения цели, на место выдвигается FPV-дрон, чтобы атаковать.

Ранее сообщалось, что Украина не сможет заполнить российское небо миллионами атакующих беспилотных летательных аппаратов, как это планировалось. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

По его словам, киевские чиновники получили достаточные средства для организации производства и ввода в эксплуатацию необходимого для ведения боевых действий современных беспилотников. На деле же необходимые мощности так и не были развёрнуты, а полученные средства по украинской традиции просто разворованы, заключил отставной генерал.

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#всу
#украина
#сво
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«Страна»: От любимой фабрики Зеленского по производству одежды остались руины
05 января 2024, 07:16

Киевская фабрика M-Tac, производившая тактическую одежду и снабжавшая ею президента Владимира Зеленского и высшее руководство Украины, была уничтожена ракетными ударами ВС России. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Cогласно утверждениям официального аккаунта бренда M-Tac в социальных сетях, российская армия применила три крылатых ракеты X101, чтобы полностью уничтожить цеха и склады компании. Как отметил руководитель маркетинговой службы Алексей Донченко, никто из сотрудников при этом не пострадал, их всех удалось эвакуировать заранее.



Одежду компании M-Tac носят, в частности, не только президент Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак, но и главком Вооружённых сил Украины, а с недавних пор политический оппонент Зеленского — Валерий Залужный.

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#фабрика
#одежда
#владимир зеленский
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Германия отправила на Украину новый пакет военной помощи
РБК: Берлин отправил на Украину боеприпасы для танков Leopard и 10 БМП Marder
05 января 2024, 06:03

Фото: iStock/andriano_cz

Правительство Германии предоставило Украине новый пакет военной помощи, в состав которого вошли десять БМП Marder и боеприпасы для Leopard 2A6. Об этом говорится на официальном сайте Минобороны ФРГ.
ФРГ поставила киевскому режиму систему ПВО Skynex и восемь радиолокационных станций (РЛС) воздушного наблюдения TRML-4D.

По данным ТАСС, также в последнем пакете помощи почти 10 тыс. 115-миллиметровых зарядов, 1 мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, 305 автоматов MK 556, тысячи комплектов зимнего камуфляжа, шлемы и т.д. В «подарок» Украине отправят и два танка для разминирования Wisent и грузовики Zetros.

Судьбу танков Leopard 2A6, переданных Германией ВСУ, раскрыл ранее депутат Бундестага от фракции «Союз-90/Зеленые» и член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер в письме, адресованном оборонным компаниям Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW). В документе отмечается, что «используется лишь очень ограниченное количество поставленных Украине танков». Шефер указал, что одной из причин этой проблемы является дефицит необходимых запчастей, что замедляет процесс ремонта. Депутат призвал компании как можно быстрее улучшить поставки запасных частей.

По словам российского посла в Германии Сергея Нечаева, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.


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#фрг
#помощь
#боеприпасы
#украина
#военная техника
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