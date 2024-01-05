272 человека получили звание Героя России с начала СВО

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev
В Минобороны подвели итоги награждения личного состава. 272 человека стали Героями России за период проведения СВО.
С 22 февраля 2022 года в ходе специальной военной операции Министерство обороны наградило 272 человек медалью Героя Российской Федерации — государственная награда Российской Федерации. Это высшее звание,которое присваивают за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
Также свыше 320 тысяч военных получили государственные награды.
Кроме этого, примерно 363 тысячи человек удостоились ведомственных наград от Министерства обороны Российской Федерации.
Читайте также:
Полковник СБУ Стариков: Российские бойцы продолжают оказывать давление на ВСУ
Группировка «Днепр» поразила 70 украинских военных на Запорожском и Херсонском направлениях
Российские военные отразили контратаку штурмовиков ВСУ на Купянском направлении
Также свыше 320 тысяч военных получили государственные награды.
Читайте также:
Полковник СБУ Стариков: Российские бойцы продолжают оказывать давление на ВСУ
Группировка «Днепр» поразила 70 украинских военных на Запорожском и Херсонском направлениях
Российские военные отразили контратаку штурмовиков ВСУ на Купянском направлении
Мира Полтева