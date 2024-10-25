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Проблемы в Вооружённых силах Украины, связанные с личным составом, в последнее время ещё более обострились. Причина заключается в возросшем количестве случаев дезертирства из воинских частей, а также неподчинения военнослужащих приказам командиров.
Об этом сообщает издание The National Interest. В публикации указывается, что сложности в украинской армии находят своё отражение и в обществе в целом: мужчины призывного возраста массово бегут из страны. Автор статьи отмечает, что власти ограничивают возможности отъезда для граждан призывного возраста, но мужчины продолжают попытки покинуть Украину, например, перебравшись через реку Тиса в Румынию. Пограничники постоянно отлавливают беглецов, пытающихся перебраться через границу пешком.
Автор материала с иронией отмечает, что запреты и ограничения на выезд из страны должен бы вызвать много вопросов у американцев, которые считают Украину бастионом демократии. Закрытие границ с целью удержать людей внутри страны, чтобы затем насильно призвать их в армию — это совсем не демократическое поведение, заключает обозреватель.
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