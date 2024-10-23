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Киевский режим не достанет дальнобойными ракетами США ATACMS до баз российских Воздушно-космических сил, рассказал в беседе с телеканалом Fox News руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин.
«Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS», — пояснил глава Пентагона.Таким образом Остин ответил, готовы ли американские власти разрешить Украине пользоваться дальнобойными вооружениями для ударов вглубь РФ. Остин резюмировал, что Киев вместо этого может создавать беспилотники высокой дальности.
Ранее сообщалось, как на Западе отреагировали на слова главы британского Минфина о президенте России Владимире Путине.
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Никита Кротов