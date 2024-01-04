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Россия пытается разгромить Украину, используя преимущество в силе.
Об этом сообщает The National Interest.
Издание сообщает, что российская армия в это же время продолжает наращивать военную мощь для будущих тяжелых боев.
Ранее сообщалось, что Украине придётся принять все условия РФ, чтобы достичь мира. Об этом рассказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.
Его статью опубликовал «Responsible Statecraf».
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«Теперь РФ стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений. Она отправляет в бой превосходящие силы: танки, артиллерию и беспилотники», —сказано в материале.
Ранее сообщалось, что Украине придётся принять все условия РФ, чтобы достичь мира. Об этом рассказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.
Его статью опубликовал «Responsible Statecraf».
«Военный и экономический баланс в конфликте значительно сместился против Украины. Сложно представить, как теперь можно переломить эту тенденцию. Если мы будем ждать и дальше, условия, полученные в будущем, вероятно, будут намного хуже для Украины и намного унизительнее для Запада», — пишет Ливен. Его цитирует РИА Новости.
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Мария Фирсова