Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Село Скучное в ДНР перешло под контроль ВС РФ

Село Скучное в ДНР перешло под контроль ВС РФ

Армия России освободила село Скучное в ДНР
02 сентября 2024, 12:18
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Армия России освободила село Скучное в ДНР от ВСУ, теперь населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны в своей ежедневной сводке.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Скучное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки в ДНР уничтожена живая сила противника, а также военная техника. Потери ВСУ на данном направлении составили около 475 боевиков.



Накануне стало известно, что подразделения группировки российских войск «Центр» и «Южная» освободили Птичье и Выемку в ДНР и продолжают продвигаться вглубь обороны противника.

Читайте также:

Российские военные уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами

Бои в Курской области, штурм Угледара, отход ВСУ из Селидово: последние новости СВО

Су-34 нанес удар авиабомбой по живой силе ВСУ в Курской области
#военные
#техника
#военная техника
#новости
#днр
#всу
#удар
Достижения.рф