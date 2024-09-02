Село Скучное в ДНР перешло под контроль ВС РФ

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Армия России освободила село Скучное в ДНР от ВСУ, теперь населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны в своей ежедневной сводке.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Скучное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки в ДНР уничтожена живая сила противника, а также военная техника. Потери ВСУ на данном направлении составили около 475 боевиков.
Накануне стало известно, что подразделения группировки российских войск «Центр» и «Южная» освободили Птичье и Выемку в ДНР и продолжают продвигаться вглубь обороны противника.
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