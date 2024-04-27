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«Ничего не осталось!»: Украинский генерал Кривонос выругался в прямом эфире

27 апреля 2024, 18:52
Фото: istockphoto/undefined undefined

Фото: istockphoto/undefined undefined

Украинские власти до сих пор не смогли построить военные заводы для того, чтобы обеспечивать армию всем необходимым. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
В эфире YouTube-канала Newsroom он эмоционально возмутился тем, что в войсках уже существуют проблемы даже с патронами разного калибра. Отставной военный подчеркнул, что за время конфликта можно был построить не два и не три, а пять заводов по их производству, так как они сравнительно недорогие.

Если бы на Украине не воровали деньги, а вкладывались в военное производство, то такое предприятие обошлось бы в 25-30 миллионов долларов, но этих заводов нет и в помине, возмущался Кривонос.



«Простаивает огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего *** нет!» — по-военному ёмко выразился генерал.

Военные действия не могут вестись только за счёт жизней солдат, продолжил он. А военнослужащие ВСУ уже давно жалуются на нехватку патронов для стрелкового оружия и снарядов, заключил Сергей Кривонос.

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Опубликовано видео уничтожения бойцом ВС РФ дрона-камикадзе ВСУ мешком картошки
27 апреля 2024, 18:55

Фото: iStock/Naypong

Telegram-канал военных журналистов «Русская весна» опубликовал видео, на котором российский военнослужащий уничтожает FPV-дрон Вооруженных сил Украины, используя обычный вещевой мешок.
Согласно сообщению канала, это произошло в Никольском, на территории Донецкой Народной Республики. Героем видео стал участник 3-го батальона 91-го отдельного стрелкового полка, рядовой Хатамов, родом из Узбекистана.




Во время проведения эвакуации в населенном пункте, он столкнулся с атакой украинского беспилотника-камикадзе. Хатамов отразил нападение, бросив свой вещмешок в направлении дрона и повредив его лопасти. В результате управление аппаратом было потеряно, а сам боец получил незначительные ранения.

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Верховный суд Украины открыл дело против Рады
«Страна»: Верховный суд Украины открыл дело по иску против Рады
27 апреля 2024, 18:46

Верховный суд Украины начал рассмотрение иска жителя Чернигова Олега Серика против Верховной рады о неназначении президентских выборов, сообщило украинское издание «Страна».
По данным публикации, суд принял решение открыть производство по данному иску. У Верховной рады есть 15 дней на представление объяснений. После этого у истца будет три дня на отклик по предоставленным объяснениям.

Планировавшиеся президентские выборы на Украине на 31 марта 2024 года не были назначены из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации. Серик рассматривает это как бездействие Рады, нарушающее «права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе».

В своем иске он просит Верховный суд обязать парламент назначить выборы. Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.

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#зеленский
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Украине предоставят очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн
Австралия предоставит помощь Украине еще на $100 млн
27 апреля 2024, 18:32

Фото: iStock/husayno

Австралия предоставит Украине очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн. Об этом сообщил глава австралийского Минобороны, заместитель премьер-министра страны Ричард Марлз во Львове в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По словам министра, $50 млн из них пойдут на закупки систем ПВО малой дальности, а $30 млн на покупку дронов. Он отметил, что остальное будет потрачено на различные товары — от надувных лодок до шлемов и ботинок. Кроме того, Украине предоставят высокоточные боеприпасы класса «воздух — земля».

Марлз подчеркнул, что Австралия готова и дальше помогать Украине.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
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Сербскому добровольцу СВО Йокичу оформляют временное убежище в России
27 апреля 2024, 18:25

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который столкнулся с угрозой депортации и тюремного заключения на родине за наемничество, оформляют временное убежище в России.
В своем telegram-канале он отметил, что глава ДНР Денис Пушилин направит ходатайство к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ветерану российское гражданство.

Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя и боях на угледарском направлении, где получил ранение.

Он был награжден Георгиевским крестом IV и III степени, а также медалью «За освобождение Мариуполя».

Однако, по словам Хинштейна, Йокичу четырежды отказывали в предоставлении гражданства России из-за того, что он подписывал контракты с ДНР, а не с Минобороны РФ.

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#наемник
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Американская лётчица оценила используемую Россией военную технику
Лётчица ВМС США Таннехилл: ВС РФ используют на Украине высококлассную технику
27 апреля 2024, 18:23

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Способов обнаружить истребители F-16 существует великое множество, а российские военные на Украине используют современную высококлассную технику. Об этом заявила бывшая лётчица ВМС США Брин Таннехилл.
Таким образом она прокомментировала планируемую поставку Киеву американских истребителей. Она также отметила, что противники США на Ближнем Востоке, против которых ранее использовались эти самолёты, не обладали таким уровнем подготовки и технической оснащённости, как Вооружённые силы РФ.

Первыми предоставить Украине истребители-бомбардировщики F-16 согласились Нидерланды и Дания. Соединённые Штаты подтвердили, что Киев получит американские боевые самолёты от третьих стран после того, как будет полностью завершена подготовка украинских лётчиков.

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#истребители
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«Отдаст территории»: Эксперт оценил, каким будет 2025 год для Украины
27 апреля 2024, 18:05

Фото: iStock/JARAMA

Помощь Запада ВСУ не подходит для контрнаступления, 2025 год будет для Киева тяжелым, пишет газета Guardian.
Об этом заявил директор по военным наукам британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Мэтью Сэвилл.

По его словам, перед стабилизацией ситуации Украине придется «уступить больше территорий». В этом году у Киева нет реальных перспектив контрнаступления, подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине. Ей выделят 61 миллиард долларов на продолжение военного конфликта с Россией.

При этом как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для РФ.

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#всу
#россия
#спецоперация
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Эксперт заявил, что Финляндия готовит украинских диверсантов к прорыву границы РФ
27 апреля 2024, 17:54

Фото: iStock/naumoid

Финские военные специалисты активно участвуют в боевых действиях против ВС РФ и подготовке диверсионных групп ВСУ для атак на российской территории. Об этом 26 апреля заявил Военный эксперт Александр Степанов в интервью ТАСС.
Он отметил, что есть масса доказательств, включая видеозаписи, на которых финскоязычные лица прямо участвуют в диверсионных акциях в российском приграничье.

«Речь уже не только о фиксации их присутствия на Украине на фотографиях, но и о фиксации их прямого участия в боевых действиях», — сказал Степанов
Степанов предполагает, что действующие офицеры ВС Финляндии отправляются на Украину по «нелегальным каналам» для получения боевого опыта и изучения тактики ВС РФ с целью планирования возможных боевых действий против России в СЗФО.

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#вс рф
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Боец ВС РФ водрузил флаг бригады в центре Семеновки — видео
Readovka: российский солдат водрузил флаг бригады в центре Семеновки
27 апреля 2024, 17:46

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Боец ВС РФ с позывным «Крыл» вышел с флагом 114-й ОМСБр в центр Семеновки.
В этом момент его окружали беспилотники и артиллерия украинской армии. Кадры показывает Readovka.


Боец не испугался оружия и техники противника, дошел до центра села и вернулся обратно в распоряжение.

Ранее сообщалось, что украинские боевики потеряли контроль над Семеновкой и отступили из населенного пункта.

Российские войска продолжают продвигаться и на Донецком направлении. Сейчас подразделения бойцов закрепились на границе поселка Урожайное.

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#вс рф
#всу
#сво
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 <span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span>Боец не испугался оружия и техники противника, дошел до центра села и вернулся обратно в распоряжение.Ранее сообщалось, что украинские боевики потеряли контроль над Семеновкой и отступили из населенного пункта.Российские войска продолжают продвигаться и на Донецком направлении. Сейчас подразделения бойцов закрепились на границе поселка Урожайное. Читайте также:Минобороны: ВСУ потеряли на Херсонском направлении 360 военных и 30 автомобилейВоенный эксперт Рожин сообщил о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении«Угроза для Зеленского»: Стало известно, что случилось с главкомом ВСУ Залужным"/>
Стало известно, что ВС РФ начали применять в зоне СВО
Иванов: ВС России в зоне СВО начали применять универсальный FPV-ретранслятор
27 апреля 2024, 17:42

Фото: iStock/fortton

ВС РФ начали применять в зоне прведения СВО универсальный FPV-ретранслятор. Об этом изданию РИА Новости рассказал сообщил разработчик беспилотника «Овод» Андрей Иванов.
Он сообщил, что устройство позволяет оператору дрона работать как с открытых, так и с закрытых позиций.

Новая разработка позволяет увеличивать дальность дронов, сохраняя при этом качество ударов.

Иванов также отметил способность ретранслятора работать с широким спектром наземного оборудования. Это возможно благодаря системе конвертации сигнала.

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#всу
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