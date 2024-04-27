«Ничего не осталось!»: Украинский генерал Кривонос выругался в прямом эфире

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Украинские власти до сих пор не смогли построить военные заводы для того, чтобы обеспечивать армию всем необходимым. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
В эфире YouTube-канала Newsroom он эмоционально возмутился тем, что в войсках уже существуют проблемы даже с патронами разного калибра. Отставной военный подчеркнул, что за время конфликта можно был построить не два и не три, а пять заводов по их производству, так как они сравнительно недорогие.
Если бы на Украине не воровали деньги, а вкладывались в военное производство, то такое предприятие обошлось бы в 25-30 миллионов долларов, но этих заводов нет и в помине, возмущался Кривонос.
Военные действия не могут вестись только за счёт жизней солдат, продолжил он. А военнослужащие ВСУ уже давно жалуются на нехватку патронов для стрелкового оружия и снарядов, заключил Сергей Кривонос.
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Если бы на Украине не воровали деньги, а вкладывались в военное производство, то такое предприятие обошлось бы в 25-30 миллионов долларов, но этих заводов нет и в помине, возмущался Кривонос.
«Простаивает огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего *** нет!» — по-военному ёмко выразился генерал.
Военные действия не могут вестись только за счёт жизней солдат, продолжил он. А военнослужащие ВСУ уже давно жалуются на нехватку патронов для стрелкового оружия и снарядов, заключил Сергей Кривонос.
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Александр Бойцов