12 мая 2026, 22:07

Дональд Трамп, выступая перед журналистами у Белого дома перед отлетом в Китай, заявил, что конфликт на Украине может закончиться в ближайшее время. Об этом стало известно 12 мая.





Как отметил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин, в настоящий момент глава Белого дома занят ближневосточной повесткой. По мнению политолога, сейчас США сосредоточены на переговорах с Ираном, и британские игроки не заинтересованы в стабилизации ситуации, поэтому существенного прогресса по Украине ждать не стоит.





«Я думаю, что завершение войны на Украине уже очень близко», — цитирует президента США пресс-пул.



