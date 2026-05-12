Трамп: конфликт на Украине близится к завершению
Дональд Трамп, выступая перед журналистами у Белого дома перед отлетом в Китай, заявил, что конфликт на Украине может закончиться в ближайшее время. Об этом стало известно 12 мая.
Как отметил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин, в настоящий момент глава Белого дома занят ближневосточной повесткой. По мнению политолога, сейчас США сосредоточены на переговорах с Ираном, и британские игроки не заинтересованы в стабилизации ситуации, поэтому существенного прогресса по Украине ждать не стоит.
«Я думаю, что завершение войны на Украине уже очень близко», — цитирует президента США пресс-пул.Самонкин считает, что Трамп вернется к украинскому кризису только после разрешения конфликта с Тегераном. Тогда, полагает эксперт, американский лидер может потребовать возврата средств за нецелевое расходование военной помощи Киеву. При этом политолог не ожидает скорой отставки Владимира Зеленского.