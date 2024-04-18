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Нидерланды допустили закупку Patriot для Украины

Премьер Нидерландов Рютте допустил закупку систем ПВО Patriot для Украины
18 апреля 2024, 11:50
Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая на саммите лидеров Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, выразил готовность купить системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Украины, пишет 18 апреля издание Financial Times.


«Мы знаем, что многие страны располагают системами Patriot, но, возможно, они не готовы поставлять их непосредственно. Мы можем провести покупку через них и доставить на Украину. У нас есть финансирование для этого. Это имеет важное значение», — отметил он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Норвегии Бартом Эде вопрос поставок систем ПВО Patriot для Украины. По словам Кулебы, правительство Норвегии оказывает содействие, чтобы Украина могла приобрести зенитно-ракетные комплексы Patriot из других стран.

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Военный дошел до больницы с пробитой после удара HIMARS головой
Mash: в ДНР военный дошел до больницы с пробитой после удара HIMARS головой
18 апреля 2024, 11:22

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В ДНР военный дошел до больницы с пробитой головой спустя два часа после удара HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
«Взрывной волной бойца откинуло — он упал и сильно ударился о бетонную плиту. Как только пришел в себя, поехал в больницу», — говорится в публикации.

Медики осмотрели мужчину и поставили ему диагноз — открытая черепно-мозговая травма на затылке с переломом. Врачи промыли рану от песка, но накладывать на нее швы не стали.

Ранее ВС РФ ударили по артиллерии ВСУ на окраине Берислава. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Контратака ВСУ в Работино и «зачистка» Новомихайловки: последние новости СВО
18 апреля 2024, 11:04

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Минувшей ночью ВСУ нанесли очередной удар по Крымскому полуострову, выпустив 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. В отличие от противника, российские войска продолжают наносить точечные удары по военным объектам Украины. Так, ВС РФ поразили помещение в Чернигове, где располагался личный состав ВСУ. О том, как складывается обстановка на линии фронта и где удалось продвинуться ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».

Северское направление


Российские войска активно применяют на этом направлении авиацию и FPV-дроны, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Удары наносятся по опорным пунктам, живой силе и технике противника на подступах к Выемке, а также в Спорном и Верхнекаменском.

Бахмутское направление


ВС РФ перешли в штурмы и атакуют позиции противника на восточной окраине Часов Яра. ВСУ проводят хаотичное минирование выездов из микрорайона Канал по направлению к городу.


Авдеевское направление


Российские войска перешли в наступление на рубеже Уманское — Яснобродовка. А севернее Авдеевки военнослужащие ВС РФ наступают в направлении Новобахмутовки и Очеретино.


Запорожское направление


Штурмовые группы ВС РФ закрепляются в восточной части Работино, откуда ранее были выбиты украинские формирования. Противник предпринял несколько контратак, однако закрепиться не смог и отступил на северную окраину.

Донецкое направление


ВС РФ зачищают Новомихайловку и выбивают из населенного пункта остатки украинского гарнизона. В Георгиевке продолжаются встречные бои. В Красногоровке российские войска штурмуют позиции ВСУ при поддержке авиации и артиллерии.
Зафиксировано продвижение российских сил к югу от Первомайского и по направлению к Невельскому.

Встречные бои идут в районе Нетайлово и Уманского. ВС РФ пытаются вскрыть оборону противника на этом участке фронта.

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Американский дрон заметили над Черным морем
Flightradar зафиксировал американский БПЛА над Черным морем неподалеку от Крыма
18 апреля 2024, 11:00

Фото: iStock/seregalsv

У российских границ в Черном море был замечен беспилотный летательный аппарат НАТО во время атаки ВСУ на аэродром в Крыму. Об этом стало известно из данных сервиса Flightradar.
Сообщается, что дрон RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12 вылетел с военной авиабазы на итальянском острове Сицилия. В 14:00 он был замечен неподалеку от полуострова. Периодически передвигался с выключенным транспондером.

Находился он над черноморской акваторией примерно 19 часов. Дрон курсировал по линии нейтральных вод вблизи западного крымского побережья, Севастополя, моста через Керченский пролив, Новороссийска и Сочи. Находился он при этом чуть более чем в 100 километрах по прямой от Российской границы.

Напомним, что утром 17 апреля над крымским городом Джанкой прозвучали взрывы. По словам очевидцев, первый взрыв прозвучал приблизительно в 03:40. После чего в поле около аэродрома началось возгорание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#крым
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Росгвардия обнаружила в ЛНР тайник ВСУ с французским оружием и боеприпасами
18 апреля 2024, 10:45

Фото: iStock/Diy13

Военнослужащие Росгвардии выявили в ЛНР еще один скрытый арсенал ВСУ, содержащий оружие и боеприпасы французского производства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
«В Луганской Народной Республике росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки ФСБ России, с привлечением минно-разыскной собаки, обнаружили более 4,5 тысячи боеприпасов, включая те, что произведены во Франции. Схроны украинских вооруженных формирований были найдены инженерными подразделениями Росгвардии в разрушенном производственном помещении недалеко от населенного пункта ЛНР», — говорится в сообщении.
Боеприпасы были тщательно скрыты в нишах пола и засыпаны кирпичами. Как добавили в Росгвардии, изъятые из незаконного оборота материалы включают более 4,5 тысячи боеприпасов для стрелкового оружия, 27 ручных осколочных и дымовых гранат с запалами.

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#собаки
#фсб
#боеприпасы
#днр
#лнр
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Глава ГУР Буданов* рассказал о планировании новых диверсий в России
18 апреля 2024, 10:12

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов сообщил о планах подготовить ещё большее количество диверсионных вылазок Русского добровольческого корпуса** (РДК**) на территорию и осуществить больше атак дронов на объекты в России.
В интервью изданию The Washington Post он сообщил, что это поможет в противостоянии с Россией и будет способствовать сокращению российского потенциала. По словам Буданова*, эти планы включают в себя множество аспектов: военная промышленность, объекты военной инфраструктуры, полигоны, аэродромы и так далее.

Глава ГУР также заявил, что будет увеличиваться количество атак на территорию РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов. На этот счёт его ведомство тоже готовит соответствующие планы.

Напомним, в декабре 2023 года министерство внутренних дел РФ объявило Буданова* в розыск. Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал руководителя Главного управления разведки Украины.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
** Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#розыск
#промышленность
#интервью
#рф
#украина
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Скинутая с российского дрона записка побудила украинского боевика сдаться
18 апреля 2024, 10:11

Фото: iStock/NatureNow

Украинский боевик сдался после прочтения записки, скинутой с российского дрона, пишет РИА Новости.
По словам военнослужащего Евгения Погребняка, он увидел, что с дрона падает записка. В ней было сообщение от российских бойцов, которые предложили боевику сдаться. Они пообещали ему безопасность, в противном же случае его ждала смерть.

Погребняк сразу пошел сдаваться. По его словам, полученное от украинского командования задание — «верная смерть». Его с сослуживцами отправили в лесополосу Урожайного в Донецкой Народной Республике. Там постоянно идут обстрелы, добавил он.

Пленный рассказал, что в плену к нему хорошо отнеслись. Мужчине дали попить и поесть. Он очень благодарен российским военным за такое отношение. Погребняк добавил, что в ВСУ мало кто хочет сражаться. Он призвал сослуживцев сдаться.

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#россия
#всу
#спецоперация
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ВС РФ ударили по артиллерии ВСУ на окраине Берислава
18 апреля 2024, 09:48

Фото: iStock/aapsky

Российские войска ударили по украинской артиллерии на окраине Берислава, пишет РИА Новости.
По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, украинской артиллерии в Херсонской области нанесён бомбовый удар. Он добавил, что ВСУ вели обстрел с окраины Берислава. Позиции противника находятся под контролем ВС ​РФ.

Помимо этого, российская армия ударила по подконтрольным Киеву Ивановке, Новотягинке, Змиевке. Ликвидировано порядка 30 военнослужащих Украины.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по пригороду Харькова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#спецоперация
#всу
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Зеленский подтвердил причастность Киева к атаке на аэродром в Джанкое
18 апреля 2024, 09:26

Фото: istockphoto/e-crow

Вооружённые силы Украины нанесли удар по объекту в Крыму. Целью атаки был военный аэродром в городе Джанкой.
Об этом написал в своём телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский. Крымские власти и городская администрация Джанкоя не сообщали об атаке на военный аэродром. Известно, что накануне утром участок шоссе Джанкой — Феодосия перекрывали в районе села Победное без объяснения причин. Это село находится в ближайших окрестностях Джанкоя, между ним и городом расположен военный аэродром.

Ранним утром 17 апреля в одной из мечетей в Джанкойском районе выбило стёкла в окнах. Сообщалось о работе на севере Крыма систем противовоздушной обороны. Глава Джанкойской администрации Игорь Ивин сообщил, что обстановка в городе спокойная, перебоев в движении транспорта из-за временных ограничений нет.

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СК РФ заочно предъявил обвинения в массовых убийствах четырём полковникам ВСУ
18 апреля 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения четверым полковникам ВСУ, командующими различными воинскими частями и соединениями. Они обвиняются в массовых убийствах.
Как сообщили ТАСС в Хамовническом районном суде города Москвы, к ним поступило ходатайство о заочном аресте полковников Вооружённых сил Украины Павла Федосеенко, Фёдора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Все трое обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ранее по аналогичному обвинению был заочно арестован полковник Дмитрий Храпач.

Известно, что Храпач командует 27-й реактивной артиллерийской бригадой ВСУ. В августе 2023 года донецким городским судом он приговорён к пожизненному заключению за обстрел Донецка из РСЗО. Ярошевич до 2023 года возглавлял 19-ю ракетную бригаду ВСУ. Он считается причастным к удару по Донецку ракетой «Точка-У». Федосеенко является командиром 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, а Матвиишин командует 8-м полком специального назначения.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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