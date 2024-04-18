Нидерланды допустили закупку Patriot для Украины

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая на саммите лидеров Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, выразил готовность купить системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Украины, пишет 18 апреля издание Financial Times.
«Мы знаем, что многие страны располагают системами Patriot, но, возможно, они не готовы поставлять их непосредственно. Мы можем провести покупку через них и доставить на Украину. У нас есть финансирование для этого. Это имеет важное значение», — отметил он.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Норвегии Бартом Эде вопрос поставок систем ПВО Patriot для Украины. По словам Кулебы, правительство Норвегии оказывает содействие, чтобы Украина могла приобрести зенитно-ракетные комплексы Patriot из других стран.
Читайте также:
ВСУ разместили ЗРК Patriot в Одесской области
Кулеба попросил у Запада системы ПВО Patriot в аренду
Страны Евросоюза отказываются передавать Киеву системы ПВО Patriot
Артем Кузьмин