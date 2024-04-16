ВСУ разместили ЗРК Patriot в Одесской области

Фото: Минобороны РФ
Украинские войска разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в воинской части в населённом пункте Нерубайское Одесской области. Об этом в беседе с ТАСС сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Отмечается, что ЗРК оснащён полным комплектом и находится под прикрытием населения.
Также в районе Вознесенска в воинской части на Бугских хуторах ВСУ разместили макеты ЗРК, а на аэродроме в Мартыновке были замечены макеты самолётов.
Лебедев добавил, что ВСУ удалось восстановить мост в Черноморске, где вновь фиксируется присутствие военных составов.
Ранее сообщалось, что российские войска командный пункт ВСУ в Часовом Яре. Украинская армия потеряла до одного взвода военных.
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Также в районе Вознесенска в воинской части на Бугских хуторах ВСУ разместили макеты ЗРК, а на аэродроме в Мартыновке были замечены макеты самолётов.
Лебедев добавил, что ВСУ удалось восстановить мост в Черноморске, где вновь фиксируется присутствие военных составов.
Ранее сообщалось, что российские войска командный пункт ВСУ в Часовом Яре. Украинская армия потеряла до одного взвода военных.
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Анастасия Чинкова