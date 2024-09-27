Нидерланды передадут списанные истребители F-16 Украине

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Нидерланды сняли с вооружения истребители F-16. Как уточнили в Минобороны страны, 24 списанных истребителя отправят Киеву, а еще 18 получит Румыния для центра подготовки пилотов.
К слову, украинская республика уже частично получила технику, но количество единиц не названо из соображений безопасности. Сами Нидерланды полностью перешли на F-35, перевооружение осуществлялось с 2019 года.
Недружественные к РФ страны Запада и Евросоюза помогают Украине на фоне спецоперации в Донбассе. Геополитические противники назвали миротворческую миссию России «вторжением», фактически объявив российской стороне экономическую войну, выраженную в санкциях различного рода.
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