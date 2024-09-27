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Минобороны: ВС РФ освободили от боевиков ВСУ 4 населенных пункта в ДНР за неделю

27 сентября 2024, 21:21
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Четыре населенных пункта в течение недели освободила российская армия от боевиков ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Таким образом под контролем ВС РФ находятся Украинск, Острое, Григоровка и Мариновка.
Ранее в оборонном ведомстве докладывали, что украинские неонацисты за сутки пытались 11 раз прорваться в Курскую область. Все попытки были отражены Россией.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин объявил о начале боевых действий. Глава государства отмечал, что киевский режим подвергал геноциду мирное население в течение восьми лет.



В начале августа 2024 года противник атаковал приграничье Курской области. Отпор ему дали Росгвардейцы, ВС РФ и пограничники.

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#новости
Нидерланды передадут списанные истребители F-16 Украине
Нидерланды передадут Украине 24 списанных истребителя F-16
27 сентября 2024, 21:37

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Нидерланды сняли с вооружения истребители F-16. Как уточнили в Минобороны страны, 24 списанных истребителя отправят Киеву, а еще 18 получит Румыния для центра подготовки пилотов.
К слову, украинская республика уже частично получила технику, но количество единиц не названо из соображений безопасности. Сами Нидерланды полностью перешли на F-35, перевооружение осуществлялось с 2019 года.

Недружественные к РФ страны Запада и Евросоюза помогают Украине на фоне спецоперации в Донбассе. Геополитические противники назвали миротворческую миссию России «вторжением», фактически объявив российской стороне экономическую войну, выраженную в санкциях различного рода.

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В США сообщили о возможном уничтожении четырёх F-16 на Украине

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#мир
#украина
#нидерланды
#истребитель f-16
#новости
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В США сообщили о возможном уничтожении четырёх F-16 на Украине
Military Watch Magazine: российские ракеты уничтожили четыре F-16 на Украине
27 сентября 2024, 19:46

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Украина могла лишиться ещё нескольких долгожданных самолётов до того, как они успели подняться в воздух. По неподтверждённым данным различных европейских источников, четыре истребителя F-16 были уничтожены на аэродроме ВСУ Староконстантинов.
По сообщению журнала Military Watch Magazine, самолёты могли быть уничтожены в результате ударов российских ракет «Кинжал». В публикации отмечается, что трудности с базированием истребителей на несовершенных и плохо защищённых украинских аэродромах накладывает серьёзные ограничения на возможность использования F-16 Вооружёнными силами Украины.

Специалисты также указывают, что так долго ожидаемые истребители F-16, с появлением которых украинское командование связывало столько надежд, могут даже не быть задействованы в ходе боевых действий. Если данное сообщение о поражении ВС РФ сразу четырёх самолётов подтвердится, то это будет означать, что российские ракеты могут уничтожить их все прямо на аэродромах, до того, как они успеют взлететь.

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#ракеты
#истребитель f-16
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Трамп дал одно обещание на встрече с Зеленским
Трамп пообещал на встрече с Зеленским разрешить украинский конфликт
27 сентября 2024, 19:27

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах урегулировать конфликт на Украине в рамках встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Трансляцию вели телеканалы США. Уточняется, что Трамп планирует выполнить свое обещание еще до инаугурации, если станет хозяином Белого дома.

«У нас [с Зеленским] хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с [президентом РФ] Владимиром Путиным. <...> Думаю, если я одержу победу [на выборах], то еще до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны», — сказал Трамп.
Выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп периодически заявлял, что сможет решить конфликт за сутки. Однако в Кремле с ним не согласились.

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#сша
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США продолжают обсуждать возможность бить по РФ дальнобойными ракетами
Politico: США продолжают обсуждать возможность бить по РФ дальнобойными ракетами
27 сентября 2024, 19:11

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вашингтон по-прежнему обсуждает возможность бить по РФ дальнобойными ракетами при том, что, по мнению Минобороны США, такое решение вряд ли поможет киевскому режиму. Об этом пишет издание Politico, не называя источников.
Журналисты отметили, что администрация действующего заокеанского лидера Джо Байдена никак не примет окончательного решения на этот счет, а это в свою очередь раздражает сторонников Киева в Конгрессе.

По словам президента России Владимира Путина, если Запад примет решение использовать дальнобойные ракеты, это будет говорить о прямом участии Америки, а также НАТО и Европы в украинском конфликте. Россия же, подчеркивал Путин, будет принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз.

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#мир
#сша
#россия
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#конфликт
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К новой группе по урегулированию на Украине примкнет 15 стран
Венгрия примкнет к группе КНР и Бразилии по урегулированию кризиса на Украине
27 сентября 2024, 18:41

Фото: istockphoto/Iryna Imago

К группе по урегулированию украинского конфликта примкнет 15 государств, и в их числе будет Венгрия, передает телеканал М1, ссылаясь на главу венгерского МИДа Петера Сийярто.
«Пятнадцать стран, в том числе Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Кения, Замбия и Казахстан соберутся на заседание под руководством Китая и Бразилии, чтобы подготовить формирование группы «Друзья мира», — прокомментировал Сийярто.
Он добавил, что Франция и Швейцария тоже приглашены на вышеупомянутую встречу. Кроме того, по словам Сийярто, государства Глобального Юга устали от того, что трансатлантическое сообщество постоянно «подливает масло в огонь» и не может разрешить кризис.

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#мир
#украина
#кризис
#конфликт
#война
#сво
#новости
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Белоусов встретился с военкорами и обсудил обстановку на фронтах
27 сентября 2024, 18:22

Фото: сайт Кремля

Обстановку на фронтах обсудил на встрече с военкорами глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Как пишет РИА Новости, затрагивались различные проблемы и вопросы.
Перед этим сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг посетовал на то, что Североатлантический альянс мало помогал киевскому режиму в конфликте. По его мнению, более активная поддержка со стороны военно-политического блока помогла бы избежать боевых действий.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда главы на тот момент еще непризнанных Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве в отражении агрессии со стороны Киева.

Недружественные к РФ государства назвали спецоперацию «вторжением».

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#россия
#сво
#андрей белоусов
#военкор
#новости
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В НАТО сделали новое заявление о помощи Украине
Йенс Столтенберг: НАТО следовало более активно помогать Украине
27 сентября 2024, 18:19

Фото: istockphoto/undefined undefined

Североатлантическому альянсу следовало более активно помогать Украине. Такое заявление в рамках выступления в Atlantic Council в Вашингтоне сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он считает, что такие действия военно-политического блока помогли бы избежать украинского конфликта.
«О чем бы я сожалел, так это о том, что мы не сделали больше, чтобы помочь Украине», — сказал Столтенберг.
К слову, он покидает пост главы альянса в начале октября. Место Столтенберга займет нидерландский экс-премьер Марк Рютте. Официальная передача дел состоится 1 октября.

Россия не раз заявляла, что оружейные поставки Киеву лишь затягивают боевые действия. Отмечалось, что подобные грузы станут законной целью для российской армии.

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Доступное жильё и обучение детей: Как государство поддерживает участников СВО

Вучич предсказал завершение конфликта на Украине
#мир
#украина
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#йенс столтенберг
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Доступное жильё и обучение детей: Как государство поддерживает участников СВО
27 сентября 2024, 17:37

Фото: istockphoto/undefined undefined

Российские бойцы продолжают выполнять свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Они защищают интересы своей Родины, не ставя никаких условий, потому что все участники СВО — настоящие граждане своей страны с чёткой и активной жизненной позицией.
В то время, как военнослужащие защищают своё Отечество в зоне спецоперации, государство проявляет заботу об их семьях. Дети участников СВО обеспечиваются бюджетными местами для обучения в лучших вузах страны. Дети раненых и погибших могут поступить в учебные заведения без вступительных экзаменов. Дети военных, проходящих службу в зоне СВО, могут бесплатно посещать кружки и секции, их отправляют в детские оздоровительные учреждения.

Государство помогает семьям военнослужащих и им самим получить достойное жильё. Для участников спецоперации действует льготная накопительно-ипотечная система. Военные могут приобрести квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием бюджетных средств.

Также участникам СВО предоставляется широкий спектр федеральных и региональных льгот и гарантий, включая получение статуса ветерана боевых действий.

Узнать подробнее о службе по контракту можно на сайте или по телефону: 7 495 990 7777

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#страны
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#государство
#сво
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Вучич предсказал завершение конфликта на Украине
Вучич: конфликт на Украине кончится по корейскому сценарию
27 сентября 2024, 16:56

Фото: сайт Кремля

Украинский конфликт завершится через десяток лет по корейскому сценарию — на сегодняшней линии фронта. Такое заявление в беседе с TV Informer сделал сербский президент Александр Вучич.
«В конце концов наступит мир... на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», — прокомментировал политик.

Вучич добавил, что до наступления указанного момента РФ и украинская республика «будут биться за каждое село, за каждый город».

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день президент России Владимир Путин объявил начало боевых действий, отметив, что мирное население Донбасса подвергалось геноциду со стороны Киева в течение восьми лет.

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#мир
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#украина
#сербия
#война
#сво
#конфликт
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