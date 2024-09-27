Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Четыре населенных пункта в течение недели освободила российская армия от боевиков ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Таким образом под контролем ВС РФ находятся Украинск, Острое, Григоровка и Мариновка.
Ранее в оборонном ведомстве докладывали, что украинские неонацисты за сутки пытались 11 раз прорваться в Курскую область. Все попытки были отражены Россией.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин объявил о начале боевых действий. Глава государства отмечал, что киевский режим подвергал геноциду мирное население в течение восьми лет.
В начале августа 2024 года противник атаковал приграничье Курской области. Отпор ему дали Росгвардейцы, ВС РФ и пограничники.
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Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин объявил о начале боевых действий. Глава государства отмечал, что киевский режим подвергал геноциду мирное население в течение восьми лет.
В начале августа 2024 года противник атаковал приграничье Курской области. Отпор ему дали Росгвардейцы, ВС РФ и пограничники.
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Никита Кротов