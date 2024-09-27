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Украина могла лишиться ещё нескольких долгожданных самолётов до того, как они успели подняться в воздух. По неподтверждённым данным различных европейских источников, четыре истребителя F-16 были уничтожены на аэродроме ВСУ Староконстантинов.
По сообщению журнала Military Watch Magazine, самолёты могли быть уничтожены в результате ударов российских ракет «Кинжал». В публикации отмечается, что трудности с базированием истребителей на несовершенных и плохо защищённых украинских аэродромах накладывает серьёзные ограничения на возможность использования F-16 Вооружёнными силами Украины.
Специалисты также указывают, что так долго ожидаемые истребители F-16, с появлением которых украинское командование связывало столько надежд, могут даже не быть задействованы в ходе боевых действий. Если данное сообщение о поражении ВС РФ сразу четырёх самолётов подтвердится, то это будет означать, что российские ракеты могут уничтожить их все прямо на аэродромах, до того, как они успеют взлететь.
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Александр Бойцов