Украина готовится сделать важное заявление

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Украина планирует официально заявить о своей готовности к мирным переговорам и заключению соглашения с Россией. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
«Киев готов заявить о своей готовности к миру. Но это должен быть устойчивый мир», — говорится в статье.При этом конкретные сроки не указаны.
По данным издания, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак приехал в Вашингтон, чтобы найти контакт с командой избранного президента США Дональда Трампа. На встрече с украинскими чиновниками присутствовали избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого Трамп планирует назначить спецпосланником по Украине.
Накануне стало известно, что высокопоставленные украинские чиновники, включая Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра экономики Юлию Свидеренко, проведут переговоры с новой командой Трампа.
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Элина Позднякова