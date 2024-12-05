«Скоро начнутся»: в НАТО подтвердили намерение начать переговоры по Украине

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Руководства стран НАТО говорят о возможном начале переговоров по украинскому конфликту уже в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственный дипломатический источник.
Страны НАТО признают, что переговоры по прекращению конфликта на Украине должны начаться в ближайшее время. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, руководства стран НАТО действительно начали обсуждать начало мирных переговоров по украинскому конфликту из-за неустойчивой ситуации на Украине. При этом в НАТО понимают, что принимать решение по урегулированию противостояния необходимо начать в ближайшее время.
Кроме того, отмечается, что Запад начал обсуждать этот вопрос, чтобы продемонстрировать избранному президенту США Дональду Трампу свое участие в случае начала мирных переговоров между Киевом и Москвой.
5 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники написала, что Украина планирует официально заявить о своей готовности к мирным переговорам и заключению соглашения с Россией.
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По данным издания, руководства стран НАТО действительно начали обсуждать начало мирных переговоров по украинскому конфликту из-за неустойчивой ситуации на Украине. При этом в НАТО понимают, что принимать решение по урегулированию противостояния необходимо начать в ближайшее время.
Кроме того, отмечается, что Запад начал обсуждать этот вопрос, чтобы продемонстрировать избранному президенту США Дональду Трампу свое участие в случае начала мирных переговоров между Киевом и Москвой.
5 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники написала, что Украина планирует официально заявить о своей готовности к мирным переговорам и заключению соглашения с Россией.
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Элина Позднякова