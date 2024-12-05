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«Скоро начнутся»: в НАТО подтвердили намерение начать переговоры по Украине

Bloomberg: в НАТО заявили, что переговоры по Украине должны скоро начаться
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Руководства стран НАТО говорят о возможном начале переговоров по украинскому конфликту уже в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственный дипломатический источник.
Страны НАТО признают, что переговоры по прекращению конфликта на Украине должны начаться в ближайшее время. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, руководства стран НАТО действительно начали обсуждать начало мирных переговоров по украинскому конфликту из-за неустойчивой ситуации на Украине. При этом в НАТО понимают, что принимать решение по урегулированию противостояния необходимо начать в ближайшее время.



Кроме того, отмечается, что Запад начал обсуждать этот вопрос, чтобы продемонстрировать избранному президенту США Дональду Трампу свое участие в случае начала мирных переговоров между Киевом и Москвой.

5 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники написала, что Украина планирует официально заявить о своей готовности к мирным переговорам и заключению соглашения с Россией.

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В США резко высказались о британских войсках на Украине
Шрайвер уверен, что армия Британии продержалась бы на Украине две недели
05 декабря 2024, 13:17

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Если вся британская армия окажется в зоне конфликта на Украине, она продержится лишь две недели, а то и меньше. Об этом в соцсетях написал военный аналитик США Уилл Шрайвер.
«Если бы весь состав британской армии можно было волшебным образом материализовать на линии фронта на Украине, чтобы противостоять русским, то он стал бы небоеспособным менее чем за шесть недель. Возможно, всего за две недели», — посчитал эксперт.
Ранее боевики ВСУ рассказывали о том, что в их офицерском составе творится неразбериха. В частности, речь идет о том, что офицерами командует младший сержантский состав.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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«Скоро начнутся»: в НАТО подтвердили намерение начать переговоры по Украине
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В Киевской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры из-за ПВО
Киевская ОВА сообщила о повреждении энергоинфраструктуры из-за работы систем ПВО
05 декабря 2024, 12:57

Фото: iStock/e-crow

В Киевской области в результате работы систем ПВО были повреждены объекты энергоинфраструктуры. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба местной областной военной администрации (ОВА).
По данным администрации, повреждения получила линия электросетей. На данный момент оперативные службы устраняют последствия повреждений.

Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Ранее сообщалось, что ВС РФ перерезали украинским боевикам трассу Курахово — Запорожье, по которой те могли покинуть город. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Украинский военный рассказал о неразберихе в офицерском составе ВСУ
Пленный офицер ВСУ Кит рассказал, что на фронте им командовал младший сержант
05 декабря 2024, 12:40

Фото: iStock/Olena_Z

Пленный офицер ВСУ Владимир Кит заявил, что на поле боя им командовал младший сержант. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что его насильно мобилизовали летом прошлого года в городе Львове и отправили на Ровенский полигон. После чего Киту пообещали, что не пошлют его на передовую, если он пройдет двухмесячные офицерские курсы. В результате украинский солдат согласился и формально стал командиром взвода.

По его словам, в реальности его взводом руководил военный в звании младшего сержанта, так как у него было больше опыта. Кит заключил, что основная его задача состояла в фиксации и подаче документов об ударах российских войск по позициям его взвода.

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«Ничего хорошего»: стало известно, коснется ли мобилизация на Украине 18-летних
Литвин: на Украине не собираются мобилизовать 18-летних граждан в ВСУ
05 декабря 2024, 12:20

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Мобилизация на Украине не коснется 18-летних граждан, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Он сделал заявление после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Киеву необходимо принять «сложные решения» по вопросу мобилизации.
Также Литвин ответил на обсуждаемую в соцсетях тему. Один из пользователей подчеркнул, что не видит в мобилизации 18-летних «ничего хорошего».

«Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних», — написал Литвин в ответ.
Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Украинские власти отмечали, что в стране действует принцип «воюй или работай». Однако людей хватают на улицах прямо посреди рабочего дня и даже применяют огнестрельное оружие.

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В Госдуме оценили вероятность очной встречи Трампа с Путиным
Депутат Госдумы Чепа допустил очную встречу Трампа с Путиным
05 декабря 2024, 12:00

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Очная встреча президента России Владимира Путина с будущим американским коллегой Дональдом Трампом может состояться, допустил в разговоре с журналистами «Ленты.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Мое мнение, что такая встреча, конечно, состоится», — сказал парламентарий.
Дональда Трампа избрали на пост президента США от партии республиканцев 5 ноября. Согласно его предвыборным обещаниям, он планирует прекратить конфликт на Украине «за сутки».

По предположениям экспертов, переговоры России и Украины могут состояться уже 21 января, поскольку инаугурация Трампа пройдет 20-ого.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Кандидат в канцлеры ФРГ раскритиковал идею отправки военных на Украину
Мерц раскритиковал идею Бербок по отправке миротворческих сил ФРГ на Украину
05 декабря 2024, 11:39

Фото: iStock/Michele Ursi

Кандидат на должность канцлера Германии и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об отправке немецких миротворческих сил на Украину. Об этом пишет издание Stuttgarter Nachrichten.
По мнению Мерца, «подобные спекуляции являются безответственными».

«Мы все бьемся над тем, как положить конец этой войне. Вопрос в том, как это можно сделать», — отметил кандидат в канцлеры ФРГ.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что глава МИД Германии Анналена Бербок якобы допустила отправку военных бундесвера на Украину в целях завершения украинского конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Расстреляли по пути в магазин»: эвакуированная из Селидово рассказала о зверствах ВСУ
Эвакуированная из Селидово сообщила об атаках ВСУ на мирное население
05 декабря 2024, 11:38

Фото: iStock/zabelin

Ирина, эвакуированная из донецкого города Селидово, рассказала, как ее пытались расстрелять боевики ВСУ, когда она вышла в магазин за продуктами. Одна из пуль попала в нее, сообщает RT, и прошла на вылет. Женщину спас местный врач, которого украинские военные убили на следующий день.
По словам Ирины, все произошло 22 октября 2024 года, когда она решилась выйти в продуктовый — за едой и водой. На подступах к магазину она услышала выстрел из соседней многоэтажки, а после ее пронзила резкая боль.
«Не знаю кто это был. Но русских ещё в городе не было. Меня спасли ребята из другого дома, дотянули до туда. Там один паренёк предложил мне помощь… Сделал перевязку. Вечером он ушёл. А на утро мы его нашли убитым», — поделилась она в беседе с RT.
Женщина отметила, что ВСУ постоянно открывали огонь по мирному населению, обстреливали жилые дома из польских бесшумных минометов. Ее дом, сокрушается она, уже не подлежит восстановлению.

Беженка вспомнила, как ее знакомые пытались покинуть Селидово, когда после очередного обстрела была разрушена их квартира. Однако семье этого не удалось, так как все улицы были усеяны трупами и частями тел — «картина не для слабонервных, поэтому вернулись назад».
«Когда зашла российская армия, стало намного тише. Два дня мы спали спокойно. 8 ноября нас эвакуировали из Селидова», — поделилась женщина.
Ирина подчеркнула, что ВСУ не давали им покоя даже во время эвакуации, пытаясь сорвать операцию. К месту сбора гражданских слетелись украинские дроны. Бойцы ВС РФ приказали всем разбежаться и открыли огонь по беспилотникам. За время эвакуации такое произошло трижды.

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«Мы на своей земле»: чеченцы отняли паспорт у бойца СВО в Ленобласти
В Ленобласти области чеченцы отняли паспорт у участника СВО и поплатились
05 декабря 2024, 11:26

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Паспорт у бойца спецоперации отняли чеченцы в Ленобласти, проинформировал Telegram-канал «Русская Община ZOV». Один из чеченцев с разбитым носом сказал, откуда они.
«Как здоровье?» — поинтересовался у них закадровый мужской голос.
По утверждению канала, на записи охранники, отнявшие документ у военного. Чеченцы якобы вымогали деньги за возврат документа.

«Мы на своей земле. (...) Мы русские, [черт возьми]», — заявил выходцам из Чечни мужчина.
Это уже не первый инцидент, связанный с участниками боевых действий. Недавно в СИЗО отправили таксиста, который приставил к голове ветерана СВО пистолет. Случившееся попало на кадры. Фигурант уголовного дела заявил, что не считает свои действия угрозой.

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#мир
#россия
#чечня
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#новости
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Пленный ВСУ Назаренко сообщил об угрозах за отказ воевать
05 декабря 2024, 11:05

Фото: iStock/Sinenkiy

Попавший в плен военный ВСУ Максим Назаренко рассказал, что за отказ отправиться на фронт украинцам угрожают привлечением к ответственности и расправами над семьей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на предоставленное МО РФ видео допроса.
По его словам, люди не хотят идти воевать, но ВСУ несут потери и их нужно восполнять. Тогда украинских мужчин забирают насильно.

«Обещали, что закроют, большие штрафы наложат, семье не дадут покоя. Начальство говорило: что будет потом с твоей семьей, врагами народа?» — рассказал Назаренко.

По словам пленного, он девять недель обучался в Швеции на БМП CV-90. Туда преимущественно отбирали украинцев со средним и высшим образованием без проблем со зрением в возрасте 45-49 лет.

Ранее замкомбрига 68-й бригады ВСУ с позывным «Явир» заявил, что мобилизованы будут все украинские мужчины.

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