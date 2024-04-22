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«Никчемные»: в украинской разведке недовольны танками Leopard

22 апреля 2024, 15:44
Фото: iStock/huettenhoelscher

Фото: iStock/huettenhoelscher

ВСУ не получают никакой пользы от танков Leopard, сообщила газета El País со ссылкой на источник, работающий на украинские спецслужбы.
Источник рассказал, что разговаривал с «тысячей солдат» и заключил, что военная теория НАТО бесполезна.

Как пишет El País со ссылкой на опрошенных военных, неблагоприятная ситуация в 47-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины является «зеркалом слабости» ВСУ перед лицом российского господства на фронте.

Так, у Киева намного меньше боевых машин пехоты, российская армия также численно превосходит украинских солдат. Издание обращает внимание на серьезную ротацию в бригаде, учитывая смену четырех командиров за последний год.

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#украина
#всу
#спецоперация
#танки
Воевавший за ВСУ наемник из Грузии приговорен к 14 годам тюрьмы
В ДНР суд заочно приговорил наемника из Грузии к 14 годам колонии
22 апреля 2024, 16:14

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии, воевавшего в зоне СВО на стороне ВСУ, к 14 годам колонии. Об этом в пресс-службе прокуратуры республики сообщили изданию «Лента.ру».
Следствие установило, что грузинский военный прибыл на Украину в марте 2022 года. За военные действия на стороне ВСУ он получил 1,5 миллиона рублей.

В рамках уголовного дела о «наемничестве», суд заочно приговорил фигуранта к 14 годам колонии строгого режима.

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#суд
#военные
#следствие
#всу
#наемник
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Зеленский обвинил Запад в безответственности из-за помощи Израилю
Зеленский: внимание к Израилю приводит к меньшей ответственности перед Украиной
22 апреля 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Повышенное внимание Запада к Израилю приводит к меньшей ответственности перед Украиной, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом он сказал в интервью французскому репортеру Хуго Траверсу на YouTube-канале HugoDécrypte.

Украинский президент сравнил реакцию Запада на конфликт на Ближнем Востоке и на Украине. По его мнению, западные СМИ стали уделять меньше внимания Киеву, сфокусировав внимание на ситуации с Израилем, что ведет к меньшей озабоченности западного общества проблемами Украины.

Также Зеленский добавил, что западные страны помогают Израилю, хотя тот даже не входит в НАТО.

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#спецоперация
#всу
#украина
#владимир зеленский
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Буданов* рассказал о работе украинской разведки накануне спецоперации
Буданов*: в 2022 году у ГУР были данные о начале СВО, но Зеленский им не поверил
22 апреля 2024, 15:31

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Президента Украины Владимира Зеленского предупреждали о планах России высадить десант в Гостомел, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*.
По данным «Обозревателя», Зеленского предупреждали в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США, а также в украинской разведке. Глава ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Киев незадолго до начала специальной военной операции. Он рассказал о планах российского руководства. Зеленский посчитал эту информацию бездоказательной.

Как отметил Буданов*, в его ведомстве тоже знали о готовящейся операции. Отвечая на вопрос, передавалась ли информация Владимиру Зеленскому и каков был ответ, руководитель ГУР сказал, что не будет разговаривать на этот счет.

Ранее Буданов* заявил, что Украина не потеряет Киев. По его мнению, никакой угрозы со стороны РФ в этом направлении нет.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
#кирилл буданов
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#всу
#россия
#украина
#владимир зеленский
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Зеленский назвал причину, по которой Запад не отправляет войска на Украину
Зеленский: Запад не шлёт войска на Украину из-за страха войны с Россией
22 апреля 2024, 15:26

Фото: сайт Кремля

Западные страны опасаются непосредственно участвовать в украинском конфликте. Их удерживает от прямого вмешательства страх перед полномасштабной войной с Россией.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В интервью французскому репортеру Хуго Траверсу для YouTube-канала HugoDécrypte он сравнил поддержку Запада Израиля и Украины. По мнению главы киевского режима, еврейское государство получает от западных стран более существенную помощь, так как политики не желают отправлять войска на Украину из-за страха прямого столкновения с Россией.

«Это означает, что они действительно боятся России», — заявил украинский президент.

По его мнению, столь активная помощь Израилю на Ближнем Востоке означает лишь то, что западные лидеры уверены в невозможности войны с Ираном. Зеленский также добавил, что Запад боится российского президента Владимира Путина, несмотря на больший объём экономики и превосходство военного потенциала.

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#государство
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#владимир путин
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В ДНР пояснили важность освобождения Новомихайловки
Кимаковский: взятие Новомихайловки приближает окружение Угледара
22 апреля 2024, 15:05

Фото: iStock/Evgeny555

Освобождение села Новомихайловка в ДНР приближает окружение Угледара, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, Новомихайловка имеет стратегическую важность на южнодонецком направлении с точки зрения подхода к Угледару. Освобождение открыло дополнительный путь к окружению крупнейшего хаба ВСУ, отметил он.

В понедельник стало известно, что группировка «Юг» освободила населённый пункт Новомихайловка в ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ освободили Первомайское на авдеевском направлении. Также накануне российские войска взяли под полный контроль населённый пункт Богдановка.

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#спецоперация
#россия
#вс рф
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Минобороны доложило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР
Российские военные группировки «Центр» отразили девять контратак ВСУ
22 апреля 2024, 15:00

Фото: iStock/zim286

Российские военные группировки «Центр» улучшили своё тактическое положение и отразили девять контратак Вооруженных сил Украины в районах Донецкой народной республики. Об этом 22 апреля сообщили в ежедневной сводке Министерства обороны России.
Согласно данным ведомства, столкновения с штурмовыми группами воздушно-десантной, мотопехотной бригад и егерских бригад, а также с механизированными бригадами ВСУ происходили в районах сёл Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи в Ясиноватском районе ДНР.

Согласно информации Минобороны России, украинские войска понесли потери в виде 365 военнослужащих, боевой машины пехоты Marder немецкого производства, 12 автомобилей, 122-миллиметровой гаубицы Д-30 и трёх станций радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD».

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#машины
#днр
#всу
#минобороны
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Российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении
22 апреля 2024, 14:45

Фото: iStock/zim286

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Южная» ликвидировали опорный пункт ВСУ на Северском направлении, сообщает Минобороны РФ.
По данным Telegram-канала ведомства, расчёт прибыл в район боевого применения сразу после получения координат целей от разведчиков.

Российские артиллеристы оперативно развернули установку и нанесли удар по позициям противника 122-мм реактивными снарядами на дальности более 12 километров.

Корректировка огня и фиксирование поражения целей велись с помощью расчетов БпЛА. После удара расчет РСЗО покинул огневую позицию.

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#спецоперация
#украина
#россия
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Пропал координатор подрыва «Северных потоков»
Адвокаты: экс-полковник ВСУ Червинский исчез, его местонахождение неизвестно
22 апреля 2024, 14:38

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Экс-полковник ВСУ Роман Червинский, которого в СМИ называли координатором подрыва российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало недели» со ссылкой на адвокатов.
Они отмечают, что бывшего офицера могли похитить. В настоящий момент его местонахождение неизвестно.

Напомним, что СМИ назвали полковника ВСУ Червинского координатором атаки на «Севпотоки». Экс-командир ВСУ «занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек», которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения с целью использования взрывчатого устройства в местах совершения диверсии. Сообщается, что Червинский получал указания от высокопоставленных украинских парламентариев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#всу
#северный поток
#адвокат
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ВС РФ поразили позиционный район украинской ПВО и склад безэкипажных катеров
22 апреля 2024, 14:37

Фото: iStock/JARAMA

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные атаковали позиционные районы украинской противовоздушной обороны.
Они применили оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию для поражения позиций ПВО, хранилища безэкипажных катеров, а также для уничтожения живой силы и техники ВСУ в 142 районах.

Ранее в этот же день Минобороны РФ заявило о полном контроле российских военных над Новомихайловкой в Донецкой Народной Республике. Также были отражены три контратаки украинских войск у Богдановки и Победы.

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#минобороны рф
#всу
#пво
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