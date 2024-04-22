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ВСУ не получают никакой пользы от танков Leopard, сообщила газета El País со ссылкой на источник, работающий на украинские спецслужбы.
Источник рассказал, что разговаривал с «тысячей солдат» и заключил, что военная теория НАТО бесполезна.
Как пишет El País со ссылкой на опрошенных военных, неблагоприятная ситуация в 47-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины является «зеркалом слабости» ВСУ перед лицом российского господства на фронте.
Так, у Киева намного меньше боевых машин пехоты, российская армия также численно превосходит украинских солдат. Издание обращает внимание на серьезную ротацию в бригаде, учитывая смену четырех командиров за последний год.
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Как пишет El País со ссылкой на опрошенных военных, неблагоприятная ситуация в 47-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины является «зеркалом слабости» ВСУ перед лицом российского господства на фронте.
Так, у Киева намного меньше боевых машин пехоты, российская армия также численно превосходит украинских солдат. Издание обращает внимание на серьезную ротацию в бригаде, учитывая смену четырех командиров за последний год.
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Алёна Самарева