Журналист подтвердил информацию о захвате российскими военными Leopard 2

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Ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что российские войска захватили немецкий танк Leopard 2. Танк направляется в Москву, написал Боуз в социальной сети X.
«Захвачен один из «меняющих правила игры» Leopard, «выпущенных» НАТО на Украину. Многие другие были уничтожены. Сейчас он, без сомнения, уже на пути в Москву», — написал журналист.
Корреспондент добавил, что захваченный Leopard 2A6 может быть самым мощным танком, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Ранее журнал Military Watch писал, что российские войска захватили самую мощную версию танка Leopard 2, переданного Украине. По мнению автора журнала, представленное ранее видео захвата техники является реальным.
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Александр Климов