США вслед за принятием закона о дополнительной военной помощи Киеву могут начать помогать в отправке наёмников на Украину. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».