25 сентября 2025, 16:26

Депутат Белик назвал никчёмной бравадой угрозы Зеленского бить по Москве

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский опять продемонстрировал «свою никчёмную браваду», ссылаясь на поддержку США. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.





Ранее Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что в случае получения от США дальнобойного оружия Киев будет его использовать для ударов по России.





«Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Они нужны им», — приводят слова Зеленского argumenti.ru.

«В любом случае глава киевского режима, заявляя подобное, должен понимать, что все его провокации неизбежно повлекут ответные меры со стороны нашей страны, которая руководствуется своими национальными интересами и безопасностью граждан», — сказал Белик RT.