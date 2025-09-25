«Никчёмная бравада»: В ГД оценили слова Зеленского об ударах по Москве
Депутат Белик назвал никчёмной бравадой угрозы Зеленского бить по Москве
Владимир Зеленский опять продемонстрировал «свою никчёмную браваду», ссылаясь на поддержку США. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что в случае получения от США дальнобойного оружия Киев будет его использовать для ударов по России.
«Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Они нужны им», — приводят слова Зеленского argumenti.ru.
По словам Белика, перенос военных действий на территорию гражданского населения является преступным методом, который любит использовать киевский режим. А такие угрозы негативно влияют на мирное урегулирование конфликта, отметил депутат.
«В любом случае глава киевского режима, заявляя подобное, должен понимать, что все его провокации неизбежно повлекут ответные меры со стороны нашей страны, которая руководствуется своими национальными интересами и безопасностью граждан», — сказал Белик RT.
Он заключил, что Зеленский и его окружение намерены продолжать конфликт и не настроены на мир.