Зеленский назвал условие ухода со своего поста
Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть свой пост после завершения конфликта между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в эфире Axios Show.
Глава киевского режима подчеркнул, что его главная цель – «закончить войну».
Ранее сообщалось, что Елена Зеленская не смогла добиться личной встречи с Меланией Трамп на полях Генассамблеи ООН. Супруга американского президента ограничилась лишь приветствием, после чего покинула зал, оставив жену Зеленского в замешательстве. Такая ситуация происходит не впервые. Ранее супруга главы киевского режима уже предпринимала безуспешные попытки наладить отношения с Меланией.
