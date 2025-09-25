Зеленский назвал условие ухода со своего поста

25 сентября 2025, 12:39

Зеленский готов покинуть свой пост после завершения украинского конфликта

Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть свой пост после завершения конфликта между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в эфире Axios Show.