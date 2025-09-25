Запрет Трампа: почему ВСУ не бьют американским оружием по России

25 сентября 2025, 00:49

Дональд Трамп подтвердил сохранение запрета на атаки вглубь РФ

Дональд Трамп (Фото: http://kremlin.ru/)

Президент США Дональд Трамп, несмотря на недавние жесткие заявления в адрес Москвы, продолжает запрещать Вооруженным силам Украины наносить удары американским оружием вглубь территории России. Об этом 24 сентября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в американских правительственных кругах.