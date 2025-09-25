Запрет Трампа: почему ВСУ не бьют американским оружием по России
Президент США Дональд Трамп, несмотря на недавние жесткие заявления в адрес Москвы, продолжает запрещать Вооруженным силам Украины наносить удары американским оружием вглубь территории России. Об этом 24 сентября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в американских правительственных кругах.
По данным источников издания, позиция Белого дома по данному вопросу не претерпела изменений. Трамп разрешает продажу американских вооружений Киеву, но прямо ограничивает их применение для атак на российскую территорию. Это подтверждает тезис о том, что американский лидер изменил лишь риторику, но не курс в отношении конфликта.
Перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Трамп провел консультации с рядом должностных лиц, включая спецпосланника по Украине Кита Келлога и постоянного представителя США при ООН Майка Уолтца. Они проинформировали президента о текущей ситуации на фронте и о готовящемся украинском наступлении, которое потребует поддержки американской разведки.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Трампа, назвал ошибочным мнение о возможности Украины что-либо вернуть военным путем . Российская сторона неоднократно подчеркивала, что удары дальнобойным оружием осуществляются западными странами, чьи специалисты осуществляют наведение
Читайте также: