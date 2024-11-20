Никитин: жителей поселка под Новгородом отправили в ПВР после ночной атаки БПЛА

Жителей поселка Котово Окуловского района Новгородской области, где ночью произошла атака БПЛА, на время отправили в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем телеграм-канале. По его данным, профильные службы обследуют территорию, после чего жители смогут вернуться домой.