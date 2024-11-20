Никитин: жителей поселка под Новгородом отправили в ПВР после ночной атаки БПЛА

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Жителей поселка Котово Окуловского района Новгородской области, где ночью произошла атака БПЛА, на время отправили в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем телеграм-канале. По его данным, профильные службы обследуют территорию, после чего жители смогут вернуться домой.
Напомним, ранее Минобороны России сообщало, что минувшей ночью над Новгородской областью уничтожили 20 беспилотников.
Никитин отметил, что селян разместили в ПВР райцентра Окуловка, обеспечив горячим питанием и спальными местами.
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Никитин отметил, что селян разместили в ПВР райцентра Окуловка, обеспечив горячим питанием и спальными местами.
«В текущий момент угроза снята. С Великого Новгорода выдвинулись и здесь уже находятся группы разминирования МЧС, Росгвардии. Соответственно, коллеги обследуют территорию, проверят, нет ли какого-то риска. После чего жители смогут возвращаться в свои дома. Я думаю, что это где-то после обеда произойдет», — написал он.Глава региона подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате атаки нет и поблагодарил военных, которые ликвидировали угрозу.
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Данил Пономарев