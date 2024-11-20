БПЛА ВСУ атаковали заводы майонеза и масла в Воронеже

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В Воронежской области вечером 19 ноября беспилотники ВСУ атаковали промышленные объекты группы компаний «Эфко», занимающейся производством масложировой продукции, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Две площадки предприятия оказались под ударом, однако пострадавших нет. Масштабы повреждений в настоящее время уточняются.
Представитель «Эфко» не стал конкретизировать, какие именно объекты пострадали.
Компания является одним из крупнейших производителей растительных масел, маргаринов, майонезов и соусов в России. Основные мощности предприятия находятся в Воронежской и Белгородской областях.
Ранее «Радио 1» писало о том, что в Белгородской области также вечером 19 ноября завод «Виола» приостановил работу из-за падения БПЛА.
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Представитель «Эфко» не стал конкретизировать, какие именно объекты пострадали.
Компания является одним из крупнейших производителей растительных масел, маргаринов, майонезов и соусов в России. Основные мощности предприятия находятся в Воронежской и Белгородской областях.
Ранее «Радио 1» писало о том, что в Белгородской области также вечером 19 ноября завод «Виола» приостановил работу из-за падения БПЛА.
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Мария Моисеева