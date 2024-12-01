Сестра погибшего в Брянской области ребенка рассказала об ударе дрона ВСУ

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Сестра погибшего мальчика в Брянской области в результате атаки со стороны ВСУ рассказала подробности происходящего. Детали опубликовал телеканал РЕН ТВ.
«Прилетел беспилотник в его комнату, его сразу накрыло стеной. Папа пытался вытащить его, у него все руки порезанные, балки поднимал, но не смог», — рассказала собеседница.По ее словам, все произошло в ночь на 1 декабря в два часа. Родители были в соседней комнате и выбрались, но 12-летний мальчик, к сожалению, погиб. Губернатор Александр Богомаз выразил семье соболезнования, добавив, что власти окажут всю необходимую помощь.
Боевики ВСУ регулярно атакуют приграничные территории России.
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Никита Кротов