ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили пункт дислокации ВСУ в Николаевской области

Видео: Минобороны России
Расчет российского комплекса «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения отдельного центра ССО «Юг» ВСУ в Николаевской области. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что удар наносился в районе села Ровное в 15 км севернее Очакова. На кадрах можно увидеть передвижение техники противника, момент подлета ракеты и сильный взрыв после ее попадания.
Иные подробности в российском оборонном ведомстве не сообщили.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР
Стало известно, сколько населенных пунктов освободили российские войска за осень 2024 года
Мальчик из Курской области каждый день приветствует военных с триколором в руках
Иные подробности в российском оборонном ведомстве не сообщили.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР
Стало известно, сколько населенных пунктов освободили российские войска за осень 2024 года
Мальчик из Курской области каждый день приветствует военных с триколором в руках
Екатерина Коршунова