Фото: iStock/aapsky
Нижнекамск атаковали беспилотниками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Местные жители сообщают, что дежурными средствами ПВО был сбит один беспилотник в районе Южной улицы. Второй БПЛА улетел в сторону улицы Гайнуллина.
Ранее сообщалось, что в Нефтекамске и Казани аэропорты закрыли воздушное пространство из-за угрозы атаки беспилотников, воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы.
Также проводились массовые эвакуации сотрудников нефтеперерабатывающих и иных предприятий в городах. Местные жители сообщали, что на территории нескольких предприятий звучала воздушная тревога.
Читайте также:
В Казани и Нефтекамске проводится массовая эвакуация работников предприятий
В Нижнекамске звучит воздушная тревога, аэропорт закрыл воздушное пространство
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Ранее сообщалось, что в Нефтекамске и Казани аэропорты закрыли воздушное пространство из-за угрозы атаки беспилотников, воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы.
Также проводились массовые эвакуации сотрудников нефтеперерабатывающих и иных предприятий в городах. Местные жители сообщали, что на территории нескольких предприятий звучала воздушная тревога.
Читайте также:
В Казани и Нефтекамске проводится массовая эвакуация работников предприятий
В Нижнекамске звучит воздушная тревога, аэропорт закрыл воздушное пространство
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Анастасия Чинкова