В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Наступает самое тёплое время года, и люди становятся более активны: гуляют, занимаются спортом, проводят большое количество времени в общественных местах, дверные ручки которых только и ждут своего часа, чтобы передать какой-нибудь вирус или инфекцию. Например, врач-гинеколог Василиса Гончарук в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что в общественных туалетах могут быть получены половые заболевания: хламидиоз, гонорея, трихомониаз и микоплазмоз.