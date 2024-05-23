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В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на отправку и прием самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации.
«С 12:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска», — говорится в сообщении.
Кроме того, ограничения были введены в аэропорту Казани. Сообщается, что авиадиспетчеры, экипажи воздушных судов, а также службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что над НПЗ в Нижнекамске звучит воздушная тревога. В настоящее время проводится эвакуация работников этиленового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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