Ночная атака «Искандеров» на Киев стала рекордной за время СВО

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Минувшей ночью ВС РФ предприняли крупнейшую за все время спецоперации атаку «Искандерами» на Киев. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
«Судя, по поступающим сведениям, минувшая ночь в Киеве стала рекордной по количеству прилетевших "Искандеров". В столице Украины и на окраинах зафиксировано не менее 10 попаданий по различным объектам, не считая многочисленных попаданий БПЛА», — говорится в сообщении канала.
Также отмечается, что многие иностранные аналитики еще ночью начали задаваться вопросами, куда же подевался «Пэтриот» в Жулянах и почему он не работал по «Искандерам».
Тем временем Воздушные силы Украины заявили, что сбили шесть запущенных по Украине баллистических ракет. При этом «Искандер», выпущенный из Крыма, сбить не удалось. Он, предположительно, отработал по целям в Кривом Роге. Также там сообщили, что всего было выпущено 123 беспилотника.
«В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина», — говорится в сообщении Воздушных сил Украины.
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