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Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев резко высказался в ответ на заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями. Он отметил, что за все преступления, совершенные украинским руководством с 2014 года, единственное, что они могут получить – это небольшой участок земли «метра на два», причем без всякого обмена.
«Все, что они могут получить — причем абсолютно даром, без какого-либо обмена — это участок земли метра на два в длину и полтора в глубину, а место в этом смысле имеет значение уже в меньшей степени. И вообще не имеют значения все те «хотелки», которые озвучивает Зеленский. Это мечты…», — поделился Ганчев с РИА Новости.Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian допустил возможность переговоров по обмену территориями, но не уточнил никаких деталей. Однако, как подчеркнул Ганчев, подобные заявления не имеют никакого значения, в них Зеленский просто объясняет идеальный для него сценарий.
В ночь с 11 на 12 февраля «Радио 1» передавало, что французская оружейная компания Verney-Carron, известная производством охотничьих ружей, инициировала процедуру банкротства после срыва контракта на поставки вооружения Вооружённым силам Украины.
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Мария Моисеева