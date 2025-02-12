Российские военные ударили по отелю с бойцами ВСУ в Кривом Роге

Жители села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области более полугода находились в плену у украинских военных (ВСУ), которые использовали их как живой щит. В Министерстве обороны России сообщили ТАСС, что практически всех мужчин в населенном пункте убили, выжил лишь один человек.