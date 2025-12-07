Губернатор Ростовской области назвал последствия ночной атаки ВСУ
Беспилотники ВСУ повредили вышку ЛЭП в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, ЧП произошло на окраине хутора Колундаевский в Шолоховском районе. Без света остались 250 местных жителей. Профильные службы оценили повреждения и подготовились к восстановительным работам. К ним планируют приступить в светлое время суток. Власти взяли ситуацию под контроль.
Атаке этой ночью подверглась северная часть региона. Вражеские дроны подавили в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах. Погибших и пострадавших среди мирного населения нет.
Ранее сообщалось, что украинские FPV-дроны ранили водителя грузовика в поселке Мирские в Брянской области. Сейчас мужчина находится в больнице.
