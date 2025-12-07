Губернатор Ростовской области назвал последствия ночной атаки ВСУ

07 декабря 2025, 07:15

Беспилотники ВСУ повредили вышку ЛЭП в Ростовской области

Фото: iStock/TebNad

Беспилотники ВСУ повредили вышку ЛЭП в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.