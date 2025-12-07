Достижения.рф

Саратов и Энгельс атаковали украинские БПЛА

SHOT: взрывы прогремели в Саратове и Энгельсе
Фото: istockphoto / Leonid Ikan

В Саратове и Энгельсе прогремела серия взрывов, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



Местные жители утверждают, что слышали не менее семи громких звуков. По их словам, взрывы были настолько мощные, что в домах «задрожали стены».

По предварительной информации, оба города атакуют беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). По воздушным целям работает ПВО, гремят сирены тревоги.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Официальные лица пока не комментировали эту информацию.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини высказался о бесперспективности конфликта на Украине для киевского режима.

