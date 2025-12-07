Саратов и Энгельс атаковали украинские БПЛА
В Саратове и Энгельсе прогремела серия взрывов, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Местные жители утверждают, что слышали не менее семи громких звуков. По их словам, взрывы были настолько мощные, что в домах «задрожали стены».
По предварительной информации, оба города атакуют беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). По воздушным целям работает ПВО, гремят сирены тревоги.
Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Официальные лица пока не комментировали эту информацию.
Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини высказался о бесперспективности конфликта на Украине для киевского режима.
