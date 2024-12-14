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Ночью БПЛА ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Орле — видео

Mash: ночью в Орле силы РФ устранили атакующие нефтебазу БПЛА ВСУ, есть видео
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В небе над Орлом ночью прогремели сильные взрывы, сообщили жители города. В сети также появилось видео записи события.
Около половины первого ночи местные жители слышали звуки пролета беспилотников, а затем несколько взрывов. По предварительной информации, вражеские БПЛА могли попытаться атаковать местную нефтебазу, однако признаков пожара или значительных повреждений в этом районе не зафиксировано. Силы ПВО РФ уничтожили дронов ВСУ.

В Telegram-канале Mash выложили видео происходящего.





Жители продолжают делиться сведениями, уточняя, что взрывы слышались в нескольких районах города и их было как минимум четыре.

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«Страна»: в Киевской области прогремели взрывы
14 декабря 2024, 01:09

Фото: istockphoto/RamonCast

В Киевской области зафиксирована серия взрывов, сообщает украинское интернет-издание «Страна». Детали инцидента на данный момент неизвестны, однако местные источники сообщают о тревожной обстановке в регионе.
Информация о взрывах появилась на фоне продолжающегося напряжения в регионе, где ранее уже фиксировались подобные инциденты.

Ситуация остаётся под наблюдением.

Ранее 13 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале о начале массированного ракетного удара по Украине.

11 декабря сообщалось, что появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог.

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На Украине военкомы похитили двух людей и держат их в ужасных условиях — видео
Дмитрук: в Запорожье ТЦК похитил двух мужчин, их держат без еды и воды
14 декабря 2024, 00:43

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В подконтрольном Киеву Запорожье сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), который по своей роли аналогичен российскому военкомату, похитили двух мужчин и держат их в крайне тяжелых условиях. Им не предоставляют ни еду, ни воду.
В своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что задержанные находятся в помещении с заклеенными окнами. Там не хватает спальных мест, некоторым приходится спать на полу.

«Запорожское ТЦК! Украли, избили и держат без воды, еды и даже условий для элементарной гигиены», — сказал депутат.
Дмитрук также опубликовал видео, показывающее антисанитарные условия содержания.



Ранее «Радио 1» передавало, что житель Курской области рассказал об атаках ВСУ.

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Команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине
NBC: команда Трампа ведёт переговоры с Киевом о мире на Украине
13 декабря 2024, 23:37

Фото: iStock/ValleraTo

Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает с действующей администрацией и украинскими чиновниками возможности прекращения конфликта на Украине. Белый дом пока не выработал четкий план решения конфликта, однако переговоры с целью его завершения уже проводятся с Киевом.
Телеканал NBC News, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, что советники Трампа и кандидаты на ключевые должности в его администрации еще не представили конкретный план урегулирования. Но источники утверждают, что Трамп нацелен на прекращение огня с первых дней своего президентства.

«Трамп действительно серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день (как станет президентом)», — сообщил телеканалу один из источников.
Помощник действующего президента по национальной безопасности Джейк Салливан провёл ряд встреч с Майком Уолтцем, который, вероятно, займёт эту должность в новой администрации. Их переговоры касались обмена информацией, однако детальной стратегии перемирия пока не обсуждалось.

Ранее Зеленский заявил, что от Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО. Это вызвало неоднозначную реакцию у Илона Маска, которого подобное высказывание удивило.

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#украина
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ПВО РФ отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк
Пушилин: ВС РФ пресекли атаку дальнобойными ракетами ВСУ на Донецк
13 декабря 2024, 23:04

Фото: iStock/PavelRodimov

Украинские войска попытались нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку, однако атака была успешно отражена российской системой ПВО. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, фрагменты сбитых ракет упали в Киевском районе, где были повреждены окна нескольких жилых домов. Жертв среди мирного населения удалось избежать благодаря оперативной работе ПВО.

Пушилин также сообщил о шести вооруженных атаках ВСУ в пятницу, включая удары реактивной артиллерией HIMARS и ствольной артиллерией. В Горловке повреждены два объекта гражданской инфраструктуры: детский сад в Центрально-Городском районе и линии электропередачи в Никитовском районе.

Украинские ракеты были сбиты над центром Донецка, а ударная волна привела к выбиванию стекол в нескольких домах.

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#ракеты
#денис пушилин
#удар
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#пво
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В Британии сообщили детали об убитом на Украине наемнике
Express: британского наемника Берка на Украине убил его товарищ
13 декабря 2024, 21:55

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Бывшего британского военного Дэниела Берка, который отправился на Украину в качестве наемника, убил его же сослуживец, пишут обозреватели Express.
По информации журналистов, подозревается Абдельфетах Нурин, приведший следователей к телу Берка, а также заявивший, что убил его при учениях по случайности.

«Он утверждал, что произвел по меньшей мере два выстрела — один случайно, когда нес Берка во время учений, а второй — по неизвестным причинам», — сказано в материале.

Указывается, судмедэксперты установили, что в мужчину стреляли минимум трижды — в шею, грудь и в голову.

Эксперты подчеркнули, что согласно результатам баллистики, невозможно выстрелить случайно из АКС-74У.

Как уточнила детектив-сержант Даниэль Булливант, подозреваемый по прозвищу Джихади Адам участвовал с Берком в боях на Украине и они были «товарищами».

Берк приехал на Украину из Манчестера в 2022 году и до своей смерти в августе 2023 года командовал группой наемников «Темные ангелы». Десантника обнаружили на подконтрольной ВСУ территории запорожского направления.

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#война
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В США допустили окончание конфликта на Украине в ближайшее время
Fox News: Кит Келлог допустил разрешение конфликта на Украине в ближайшие месяцы
13 декабря 2024, 20:30

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Возможный спецпосланник по Украине будущего президента США Дональда Трампа Кит Келлог допустил, что украинский кризис может разрешиться в ближайшие месяцы. Свое мнение он изложил журналистам телеканала Fox News.
«Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев», — сказал Келлог.
Он добавил, что Трамп способен предпринять решительные шаги. В частности, речь идет в том числе и о приглашении руководства РФ и Украины в США, чтобы достичь мира.

Перед этим в США обратились к Владимиру Зеленскому с требованием прекратить кровопролитие на Украине. Читайте подробнее в материале «Радио 1».

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#мир
#россия
#сша
#война
#сво
#конфликт
#новости
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Бывшего главу аппарата ДНР Петкуна отправили под домашний арест
13 декабря 2024, 20:29

Фото: istockphoto/dlccar

Бывшему руководителю правительственного аппарата Донецкой народной республики (ДНР) Денису Петкуну назначили домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости, сославшись на пресс-службу Басманного суда столицы.
«…Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Петкуна Дениса Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере — прим. ред.), на срок 1 месяц 30 суток», — сказано в публикации.
Следователи считают, что Петкун и прочие лица украли из республиканского бюджета средства. По указанной статье фигуранту уголовного дела грозит срок до десяти лет лишения свободы.

Перед этим стало известно, кого осудят за диверсию и госизмену. Подробности в материале «Радио 1».

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#мир
#россия
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#суд
#арест
#новости
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«Сейчас же!»: В США призвали Зеленского прекратить боевые действия
Подполковник США Дэвис призвал Зеленского срочно остановить боевые действия
13 декабря 2024, 20:13

Фото: istockphoto/byelaman

Американский отставной подполковник Дэниэл Дэвис призвал Владимира Зеленского прекратить конфликт на Украине.
«Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! <…> Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все до следующего массивного удара. Потому что ожидание до 20 января лишь ухудшит твое положение», — сказал Дэвис на своем YouTube-канале.
Офицер отметил, что никакие деньги от Вашингтона и прочих западных и европейских союзников уже не улучшат положение киевского режима.

В конце января к власти в США придет республиканец Дональд Трамп, пообещавший перед выборами прекратить конфликт на Украине «за сутки». Эксперты предположили, что переговоры России с Украиной могут состояться уже 21 января, на следующий день после инаугурации Трампа.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#новости
#сша
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В США допустили, что РФ скоро нанесет новый удар «Орешником»
FT: в США ожидают нового удара «Орешником» по Украине в ближайшее время
13 декабря 2024, 19:28

Фото: iStock/PavelRodimov

В США прогнозируют возможность запуска Россией баллистической ракеты «Орешник» по Украине в ближайшее время. Об этом информирует Financial Times со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.
По его словам, это может произойти в ближайшие несколько дней. Он добавил, что в Штатах рассматривают запуск ракеты как «инструмент устрашения киевских властей и их союзников».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что применение «Орешника» стало предупредительным сигналом для западных стран.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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