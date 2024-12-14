Ночью БПЛА ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Орле — видео

Фото: iStock/Olena Bartienieva
В небе над Орлом ночью прогремели сильные взрывы, сообщили жители города. В сети также появилось видео записи события.
Около половины первого ночи местные жители слышали звуки пролета беспилотников, а затем несколько взрывов. По предварительной информации, вражеские БПЛА могли попытаться атаковать местную нефтебазу, однако признаков пожара или значительных повреждений в этом районе не зафиксировано. Силы ПВО РФ уничтожили дронов ВСУ.
В Telegram-канале Mash выложили видео происходящего.
Жители продолжают делиться сведениями, уточняя, что взрывы слышались в нескольких районах города и их было как минимум четыре.
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В Telegram-канале Mash выложили видео происходящего.
Жители продолжают делиться сведениями, уточняя, что взрывы слышались в нескольких районах города и их было как минимум четыре.
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Мария Моисеева