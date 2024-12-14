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На Украине военкомы похитили двух людей и держат их в ужасных условиях — видео

Дмитрук: в Запорожье ТЦК похитил двух мужчин, их держат без еды и воды
Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В подконтрольном Киеву Запорожье сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), который по своей роли аналогичен российскому военкомату, похитили двух мужчин и держат их в крайне тяжелых условиях. Им не предоставляют ни еду, ни воду.
В своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что задержанные находятся в помещении с заклеенными окнами. Там не хватает спальных мест, некоторым приходится спать на полу.

«Запорожское ТЦК! Украли, избили и держат без воды, еды и даже условий для элементарной гигиены», — сказал депутат.


Дмитрук также опубликовал видео, показывающее антисанитарные условия содержания.



Ранее «Радио 1» передавало, что житель Курской области рассказал об атаках ВСУ.

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Команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине
NBC: команда Трампа ведёт переговоры с Киевом о мире на Украине
13 декабря 2024, 23:37

Фото: iStock/ValleraTo

Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает с действующей администрацией и украинскими чиновниками возможности прекращения конфликта на Украине. Белый дом пока не выработал четкий план решения конфликта, однако переговоры с целью его завершения уже проводятся с Киевом.
Телеканал NBC News, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, что советники Трампа и кандидаты на ключевые должности в его администрации еще не представили конкретный план урегулирования. Но источники утверждают, что Трамп нацелен на прекращение огня с первых дней своего президентства.

«Трамп действительно серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день (как станет президентом)», — сообщил телеканалу один из источников.
Помощник действующего президента по национальной безопасности Джейк Салливан провёл ряд встреч с Майком Уолтцем, который, вероятно, займёт эту должность в новой администрации. Их переговоры касались обмена информацией, однако детальной стратегии перемирия пока не обсуждалось.

Ранее Зеленский заявил, что от Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО. Это вызвало неоднозначную реакцию у Илона Маска, которого подобное высказывание удивило.

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ПВО РФ отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк
Пушилин: ВС РФ пресекли атаку дальнобойными ракетами ВСУ на Донецк
13 декабря 2024, 23:04

Фото: iStock/PavelRodimov

Украинские войска попытались нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку, однако атака была успешно отражена российской системой ПВО. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, фрагменты сбитых ракет упали в Киевском районе, где были повреждены окна нескольких жилых домов. Жертв среди мирного населения удалось избежать благодаря оперативной работе ПВО.

Пушилин также сообщил о шести вооруженных атаках ВСУ в пятницу, включая удары реактивной артиллерией HIMARS и ствольной артиллерией. В Горловке повреждены два объекта гражданской инфраструктуры: детский сад в Центрально-Городском районе и линии электропередачи в Никитовском районе.

Украинские ракеты были сбиты над центром Донецка, а ударная волна привела к выбиванию стекол в нескольких домах.

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#ракеты
#денис пушилин
#удар
#атака
#пво
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В Британии сообщили детали об убитом на Украине наемнике
Express: британского наемника Берка на Украине убил его товарищ
13 декабря 2024, 21:55

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Бывшего британского военного Дэниела Берка, который отправился на Украину в качестве наемника, убил его же сослуживец, пишут обозреватели Express.
По информации журналистов, подозревается Абдельфетах Нурин, приведший следователей к телу Берка, а также заявивший, что убил его при учениях по случайности.

«Он утверждал, что произвел по меньшей мере два выстрела — один случайно, когда нес Берка во время учений, а второй — по неизвестным причинам», — сказано в материале.

Указывается, судмедэксперты установили, что в мужчину стреляли минимум трижды — в шею, грудь и в голову.

Эксперты подчеркнули, что согласно результатам баллистики, невозможно выстрелить случайно из АКС-74У.

Как уточнила детектив-сержант Даниэль Булливант, подозреваемый по прозвищу Джихади Адам участвовал с Берком в боях на Украине и они были «товарищами».

Берк приехал на Украину из Манчестера в 2022 году и до своей смерти в августе 2023 года командовал группой наемников «Темные ангелы». Десантника обнаружили на подконтрольной ВСУ территории запорожского направления.

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#великобритания
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#война
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#конфликт
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В США допустили окончание конфликта на Украине в ближайшее время
Fox News: Кит Келлог допустил разрешение конфликта на Украине в ближайшие месяцы
13 декабря 2024, 20:30

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Возможный спецпосланник по Украине будущего президента США Дональда Трампа Кит Келлог допустил, что украинский кризис может разрешиться в ближайшие месяцы. Свое мнение он изложил журналистам телеканала Fox News.
«Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев», — сказал Келлог.
Он добавил, что Трамп способен предпринять решительные шаги. В частности, речь идет в том числе и о приглашении руководства РФ и Украины в США, чтобы достичь мира.

Перед этим в США обратились к Владимиру Зеленскому с требованием прекратить кровопролитие на Украине. Читайте подробнее в материале «Радио 1».

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#мир
#россия
#сша
#война
#сво
#конфликт
#новости
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Бывшего главу аппарата ДНР Петкуна отправили под домашний арест
13 декабря 2024, 20:29

Фото: istockphoto/dlccar

Бывшему руководителю правительственного аппарата Донецкой народной республики (ДНР) Денису Петкуну назначили домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости, сославшись на пресс-службу Басманного суда столицы.
«…Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Петкуна Дениса Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере — прим. ред.), на срок 1 месяц 30 суток», — сказано в публикации.
Следователи считают, что Петкун и прочие лица украли из республиканского бюджета средства. По указанной статье фигуранту уголовного дела грозит срок до десяти лет лишения свободы.

Перед этим стало известно, кого осудят за диверсию и госизмену. Подробности в материале «Радио 1».

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#мир
#россия
#днр
#суд
#арест
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«Сейчас же!»: В США призвали Зеленского прекратить боевые действия
Подполковник США Дэвис призвал Зеленского срочно остановить боевые действия
13 декабря 2024, 20:13

Фото: istockphoto/byelaman

Американский отставной подполковник Дэниэл Дэвис призвал Владимира Зеленского прекратить конфликт на Украине.
«Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! <…> Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все до следующего массивного удара. Потому что ожидание до 20 января лишь ухудшит твое положение», — сказал Дэвис на своем YouTube-канале.
Офицер отметил, что никакие деньги от Вашингтона и прочих западных и европейских союзников уже не улучшат положение киевского режима.

В конце января к власти в США придет республиканец Дональд Трамп, пообещавший перед выборами прекратить конфликт на Украине «за сутки». Эксперты предположили, что переговоры России с Украиной могут состояться уже 21 января, на следующий день после инаугурации Трампа.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
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#новости
#сша
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В США допустили, что РФ скоро нанесет новый удар «Орешником»
FT: в США ожидают нового удара «Орешником» по Украине в ближайшее время
13 декабря 2024, 19:28

Фото: iStock/PavelRodimov

В США прогнозируют возможность запуска Россией баллистической ракеты «Орешник» по Украине в ближайшее время. Об этом информирует Financial Times со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.
По его словам, это может произойти в ближайшие несколько дней. Он добавил, что в Штатах рассматривают запуск ракеты как «инструмент устрашения киевских властей и их союзников».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что применение «Орешника» стало предупредительным сигналом для западных стран.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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Боевики ВСУ атаковали автобус в Херсонской области
Два человека пострадали и один погиб при атаке ВСУ автобуса в Херсонской области
13 декабря 2024, 19:03

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Автобус в Херсонской области обстреляли боевики ВСУ, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы региона Владимира Василенко. Он уточнил, что погиб один человек, еще двое пострадали. Обстрел произошел на трассе Голая Пристань — Новая Збурьевка.
Руководитель регионального Минздрава Артыш Сат добавил, что один пострадавший в среднетяжелом состоянии, а второй получил осколочные ранения средней тяжести.

«Состояние одного из пациентов среднетяжелое — врачи диагностировали множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочное ранение кистей, закрытую черепно-мозговую травму. Состояние второго пациента средней степени тяжести — врачи диагностировали осколочное ранение бедра, непроникающее ранение грудной клетки, перелом ключицы, плечевой кости и лопатки», — пояснил Сат.
Он резюмировал, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, а в случае надобности отправят на лечение в соседние субъекты.

Херсонская область входит в состав России с сентября 2022 года. Тогда прошел референдум, по результатам которого было принято соответствующее решение. Киевский режим посчитал голосование нелегитимным и продолжил обстрелы территорий.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
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#обстрел
#новости
#херсонская область
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В США заявили об эффективности российского истребителя Су-57
MW: Су-57 оказались эффективны в зонах с высокой концентрацией ПВО
13 декабря 2024, 18:31

Фото: iStock/Marina Denisenko

Российские самолеты Су-57 показали высокую эффективность в зонах с большой концентрацией средств ПВО на Украине. Об этом сообщает издание Military Watch.
Новый двигатель AL-51F-1, которым оснащены истребители, может обеспечить их самым высоким уровнем тяги среди всех самолетов, находящихся на вооружении в мире. Уточняется, что особенность Су-57 заключается в возможности нести ракеты «воздух — воздух», что предоставляет значительное преимущество в бою.

Согласно информации журнала, это единственный в мире истребитель, который доказал боевую эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов противовоздушной обороны, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, которые были переданы киевскому режиму.

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#истребители
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