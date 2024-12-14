На Украине военкомы похитили двух людей и держат их в ужасных условиях — видео

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
В подконтрольном Киеву Запорожье сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), который по своей роли аналогичен российскому военкомату, похитили двух мужчин и держат их в крайне тяжелых условиях. Им не предоставляют ни еду, ни воду.
В своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что задержанные находятся в помещении с заклеенными окнами. Там не хватает спальных мест, некоторым приходится спать на полу.
Дмитрук также опубликовал видео, показывающее антисанитарные условия содержания.
Ранее «Радио 1» передавало, что житель Курской области рассказал об атаках ВСУ.
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«Запорожское ТЦК! Украли, избили и держат без воды, еды и даже условий для элементарной гигиены», — сказал депутат.
Дмитрук также опубликовал видео, показывающее антисанитарные условия содержания.
Ранее «Радио 1» передавало, что житель Курской области рассказал об атаках ВСУ.
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Мария Моисеева