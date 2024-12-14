«Страна»: в Киевской области прогремели взрывы

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В Киевской области зафиксирована серия взрывов, сообщает украинское интернет-издание «Страна». Детали инцидента на данный момент неизвестны, однако местные источники сообщают о тревожной обстановке в регионе.
Информация о взрывах появилась на фоне продолжающегося напряжения в регионе, где ранее уже фиксировались подобные инциденты.
Ситуация остаётся под наблюдением.
Ранее 13 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале о начале массированного ракетного удара по Украине.
11 декабря сообщалось, что появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог.
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Ситуация остаётся под наблюдением.
Ранее 13 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале о начале массированного ракетного удара по Украине.
11 декабря сообщалось, что появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог.
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Мария Моисеева