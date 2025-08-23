Ночью над регионами РФ уничтожили семь украинских БПЛА
Средства ПВО с полуночи до 01:40 мск уничтожили семь украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, четыре БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, два — над Волгоградской областью и один – над территорией Краснодарского края.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: