Дроны ВСУ совершили очередную ночную атаку на российский регион
Силы противовоздушной обороны РФ сбили БПЛА над территорией Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Перехват воздушных целей осуществлялся в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах. Падение обломков беспилотников вызвало локальные возгорания в нескольких местах, однако огонь был оперативно ликвидирован.
По предварительной информации, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что трое местных жителей, включая ребенка, пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на территорию Волгоградской области в ночь на 23 августа.
