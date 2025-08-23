Достижения.рф

Дроны ВСУ совершили очередную ночную атаку на российский регион

Слюсарь: Средства ПВО сбили дроны ВСУ в Ростовской области
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны РФ сбили БПЛА над территорией Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.



Перехват воздушных целей осуществлялся в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах. Падение обломков беспилотников вызвало локальные возгорания в нескольких местах, однако огонь был оперативно ликвидирован.

По предварительной информации, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Ранее «Радио 1» передавало, что трое местных жителей, включая ребенка, пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на территорию Волгоградской области в ночь на 23 августа.

Мария Моисеева

