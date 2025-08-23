Достижения.рф

Взрывы раздались над населенными пунктами Краснодарского края

SHOT: Взрывы прогремели в Абинске, посёлках Ильский и Афипский Краснодарского края
Фото: iStock/irontrybex

В Краснодарском крае прогремела серия взрывов. Хлопки раздались в городе Абинск, а также поселках Ильский и Афипский. Предварительно, сработала система ПВО по украинским дронам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Очевидцы сообщают о примерно десяти взрывах над населенными пунктами. Они были достаточно мощными, чтобы от них сработали автомобильные сигнализации. В некоторых местах даже вибрировали стены домов.

Также были слышны звуки пролета беспилотных летательных аппаратов.

На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях, а также об отражении атак БПЛА не поступало.

