Взрывы раздались над населенными пунктами Краснодарского края

23 августа 2025, 00:12

SHOT: Взрывы прогремели в Абинске, посёлках Ильский и Афипский Краснодарского края

Фото: iStock/irontrybex

В Краснодарском крае прогремела серия взрывов. Хлопки раздались в городе Абинск, а также поселках Ильский и Афипский. Предварительно, сработала система ПВО по украинским дронам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.