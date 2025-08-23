БПЛА совершили массированную атаку на Волгоградскую область, пострадали три человека
Трое местных жителей, включая ребенка, пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на территорию Волгоградской области в ночь на 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова
Уточняется, что один из БПЛА упал в районе ул. Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате повреждено остекление, пострадали двое взрослых и один ребенок. Им оказывается необходимая медицинская помощь, и угрозы для жизни пострадавших нет.
«Кроме того, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован, угрозы населенному пункту нет», — добавили в пресс-службе администрации.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае прогремела серия взрывов. Хлопки раздались в городе Абинск, а также поселках Ильский и Афипский. Очевидцы писали о примерно десяти взрывах над населенными пунктами. Они были достаточно мощными, чтобы от них сработали автомобильные сигнализации. В некоторых местах даже вибрировали стены домов.