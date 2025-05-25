Ночью средствами ПВО сбито 110 дронов ВСУ над несколькими регионами России

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Минувшей ночью российские средства ПВО сбили и перехватили 110 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Дроны были уничтожены сразу над несколькими регионами страны. Так, 16 беспилотников ликвидированы в Тульской области, по 14 дронов – над Московским регионом и Тверской областью, а также по 10 БПЛА сбиты над Белгородской и Курской областями.
Помимо этого, были предотвращены атаки восьми дронов на Орловскую область, семи – на Смоленскую и по одному беспилотнику сбито над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.
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Помимо этого, были предотвращены атаки восьми дронов на Орловскую область, семи – на Смоленскую и по одному беспилотнику сбито над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.
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Анастасия Чинкова