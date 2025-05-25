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Теснение ВСУ на торецком направлении, освобождение сел Отрадное и Ступочки: последние новости СВО на 25 мая

Фото: iStock/ zemsi

Фото: iStock/ zemsi

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака БПЛА


По информации Министерства обороны Российской Федерации, в период с полуночи до семи часов утра дежурные силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали и перехватили 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

По данным ведомства, 16 беспилотных летательных аппаратов были сбиты в Тульской области. Также по 14 БПЛА были уничтожены в Брянской и Калужской областях. В Московском регионе и Тверской области было нейтрализовано по 13 беспилотников, в Белгородской и Курской областях — по 10. В Орловской области было сбито восемь БПЛА, в Крыму — семь. Два БПЛА были уничтожены в Смоленской области, по одному — в Липецкой, Нижегородской и Новгородской областях.

Курская и Белгородская области


ВС РФ продолжают работу по созданию буферной зоны в Сумской области. За минувшие сутки российские военные на направлении Рыжевка — Тёткино вскрыли и уничтожили разрозненную группу украинских штурмовиков. В результате массированного обстрела в Рыжевке и прилегающих районах были ликвидированы четыре группы штурмовиков из состава 24-й отдельной штурмовой бригады «Айдар», а также пять артиллерийских расчетов, ЗРК ПВО и несколько ПУ БПЛА противника.

Стало известно, что российские войска освободили село Локня и зачистили его окрестности. Значительное продвижение войск РФ отмечается в Беловодах и его окрестностях. Бойцы мотострелковых подразделений ВС РФ смогли выбить противника из нескольких опорных пунктов в окрестностях Водолаги.

За минувшие сутки штурмовые отряды РФ зачистили от ВСУ 11 жилых домов в Волчанске и продвинулись на 80 метров в лесной зоне по направлению Волчанские Хутора.

Покровское направление


На данном направлении ВС РФ активно продвигаются по линии Запорожье — Троицкое — Орехово, ВСУ безрезультатно пытается удержать оборону. На левом фланге продолжаются напряжённые бои без особых изменений. На правом фланге идут ожесточённые столкновения в районе Малиновки. Несмотря на сопротивление, российские войска продолжают оказывать давление на позиции противника.

Торецкое направление


К западу от Торецка российские силы увеличили зону своего влияния в районе Попова Яра. Расстояние до села с южной и юго-восточной стороны составляет менее 500 метров. В районах Дачного и Дылеевки идут встречные бои. Российские войска успешно прорывают оборону украинских сил в северо-западной части Озаряновки и атакуют позиции за каналом в западной части Курдюмовки.

Часовоярское направление


Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, освобожден населённый пункт Ступочки, который является важным узлом на дороге, ведущей к Константиновке. По данным с мест, в настоящее время ведется зачистка села. Установление контроля над Ступочками имеет важное значение и открывает новые перспективы для проведения новых наступательных операций.

Также ВС РФ наращивают давление на позиции ВСУ в Константиновке, атакуя гарнизон с западного и восточного направлений, и готовятся к завершающему этапу операции по освобождению Часов Яра.

Военный медик эвакуировал 7 раненых бойцов ВС РФ под огнем танка в Запорожье
Военный медик эвакуировал 7 раненых бойцов ВС РФ под огнем танка в Запорожье

Угледарское направление


На данном направлении отмечаются значительные успехи российских военных. В западной части фронта ВС РФ удерживают значительную территорию в районе Зелёного Поля. На восточном участке фронта подтверждено освобождение населённого пункта Отрадное, расположенного в семи километрах к западу от недавно освобождённого населённого пункта Богатырь.

Также российские войска успешно продвигаются к населённому пункту Комар, одновременно разрывая линию обороны ВСУ на участке от Комара до Дачного и Алексеевки вдоль трассы Константинополь — Комар. Эти действия могут привести к окружению украинских военных в этом районе.

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Военный медик эвакуировал 7 раненых бойцов ВС РФ под огнем танка в Запорожье
25 мая 2025, 09:24

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российский военный медик 392-го полка группировки «Днепр» под огнем танка эвакуировал семерых раненых бойцов ВС РФ с поля боя в Запорожской области. Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам собеседника агентства, все произошло во время ротации, когда позиции российских военных атаковали с помощью БПЛА.
«Была ситуация, когда у нас ребят «затрехсотили». <…> Мы начали производить эвакуацию, они попытались добить наших ребят. И вот уже под огнем нам пришлось выносить их. Работал танчик по нам и работали сбросами», — вспоминает разведчик-санитар с позывным «Галл».
В публикации отмечается, что среди раненых двое получили тяжелые ранения и не могли передвигаться самостоятельно. Полевым медикам пришлось нести их на носилках около двух километров под постоянным обстрелом. Спасти бойцов помогла погода.
«Всех вынесли, эвакуация прошла успешно. Ребята сейчас непосредственно выполняют задачи. Все уже в строю», — добавил мужчина.
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Губернатор Миляев: в Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома
25 мая 2025, 05:56

Фото: iStock/aapsky

На улице Металлургов в Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

В результате происшествия пострадало остекление трех многоквартирных домов. Пострадавших удалось избежать. При этом в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Средства ПВО ведут работу по обнаружению и уничтожению вражеских целей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Туле пострадало несколько квартир из-за падения обломков беспилотника на многоэтажку. При этом в городе жители слышали свыше десяти мощных взрывов.

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В Туле обломки беспилотника упали на многоэтажку
25 мая 2025, 04:58

Фото: iStock/aapsky

С 3 часов ночи в Туле средства ПВО сбивают вражеские беспилотники, обломки одного из которых упали на многоквартирный дом. Об этом сообщает Shot.
«В Туле обломки одного из беспилотников упали на жилой дом. С 3 часов ночи ПВО продолжает непрерывно работать, было слышно уже более десятка мощных взрывов», — передает telegram-канал.

На данный момент известно, что пострадавшая многоэтажка находится на улице Металлургов. В результате происшествия выбило стекла в нескольких квартирах. По предварительной информации, пострадавших нет. Официальные источники пока никак не комментировали информацию о случившемся.

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#рф
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Собянин: в ночь на 25 мая Москву атаковали 12 беспилотников
25 мая 2025, 04:41

Фото: iStock/bbsferrari

В ночь на 25 мая в сторону Москвы было выпущено 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Информация о сбитии вражеских дронов появлялась в telegram-канале главы города с 23:51 до 3:15. В разное время средства ПВО сбивали от одного до трех БПЛА. На местах происшествия работали экстренные службы. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Помимо Москвы, украинские беспилотники атаковали еще несколько российских регионов. Например в Твери жители слышали взрывы из-за работы ПВО по вражеским целям. В некоторых омах даже задрожали стекла.

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#рф
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Собянин: сбито еще три беспилотника, летевших на Москву
25 мая 2025, 03:01

Фото: iStock/NiseriN

ВС РФ сбили еще три беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбили ещё три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет глава города в своем telegram-канале.

Напомним, что в ночь на 25 мая в сторону Москвы летело порядка десяти украинских беспилотников. Последнее сообщение о сбитии появилось в 2:22 по московскому времени. Тогда средства ПВО ликвидировали два дрона ВСУ. Сейчас информация о сбитии БПЛА появилась в 2:54. На фоне этого в московских аэропортах приостановлен выпуск и прием самолетов.

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