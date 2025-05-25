Теснение ВСУ на торецком направлении, освобождение сел Отрадное и Ступочки: последние новости СВО на 25 мая

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Ночная атака БПЛА
По информации Министерства обороны Российской Федерации, в период с полуночи до семи часов утра дежурные силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали и перехватили 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
По данным ведомства, 16 беспилотных летательных аппаратов были сбиты в Тульской области. Также по 14 БПЛА были уничтожены в Брянской и Калужской областях. В Московском регионе и Тверской области было нейтрализовано по 13 беспилотников, в Белгородской и Курской областях — по 10. В Орловской области было сбито восемь БПЛА, в Крыму — семь. Два БПЛА были уничтожены в Смоленской области, по одному — в Липецкой, Нижегородской и Новгородской областях.
Курская и Белгородская области
ВС РФ продолжают работу по созданию буферной зоны в Сумской области. За минувшие сутки российские военные на направлении Рыжевка — Тёткино вскрыли и уничтожили разрозненную группу украинских штурмовиков. В результате массированного обстрела в Рыжевке и прилегающих районах были ликвидированы четыре группы штурмовиков из состава 24-й отдельной штурмовой бригады «Айдар», а также пять артиллерийских расчетов, ЗРК ПВО и несколько ПУ БПЛА противника.
Стало известно, что российские войска освободили село Локня и зачистили его окрестности. Значительное продвижение войск РФ отмечается в Беловодах и его окрестностях. Бойцы мотострелковых подразделений ВС РФ смогли выбить противника из нескольких опорных пунктов в окрестностях Водолаги.
За минувшие сутки штурмовые отряды РФ зачистили от ВСУ 11 жилых домов в Волчанске и продвинулись на 80 метров в лесной зоне по направлению Волчанские Хутора.
Покровское направление
На данном направлении ВС РФ активно продвигаются по линии Запорожье — Троицкое — Орехово, ВСУ безрезультатно пытается удержать оборону. На левом фланге продолжаются напряжённые бои без особых изменений. На правом фланге идут ожесточённые столкновения в районе Малиновки. Несмотря на сопротивление, российские войска продолжают оказывать давление на позиции противника.
Торецкое направление
К западу от Торецка российские силы увеличили зону своего влияния в районе Попова Яра. Расстояние до села с южной и юго-восточной стороны составляет менее 500 метров. В районах Дачного и Дылеевки идут встречные бои. Российские войска успешно прорывают оборону украинских сил в северо-западной части Озаряновки и атакуют позиции за каналом в западной части Курдюмовки.
Часовоярское направление
Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, освобожден населённый пункт Ступочки, который является важным узлом на дороге, ведущей к Константиновке. По данным с мест, в настоящее время ведется зачистка села. Установление контроля над Ступочками имеет важное значение и открывает новые перспективы для проведения новых наступательных операций.
Также ВС РФ наращивают давление на позиции ВСУ в Константиновке, атакуя гарнизон с западного и восточного направлений, и готовятся к завершающему этапу операции по освобождению Часов Яра.
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Угледарское направление
На данном направлении отмечаются значительные успехи российских военных. В западной части фронта ВС РФ удерживают значительную территорию в районе Зелёного Поля. На восточном участке фронта подтверждено освобождение населённого пункта Отрадное, расположенного в семи километрах к западу от недавно освобождённого населённого пункта Богатырь.
Также российские войска успешно продвигаются к населённому пункту Комар, одновременно разрывая линию обороны ВСУ на участке от Комара до Дачного и Алексеевки вдоль трассы Константинополь — Комар. Эти действия могут привести к окружению украинских военных в этом районе.
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Елена Генералова