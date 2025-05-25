Военный медик эвакуировал 7 раненых бойцов ВС РФ под огнем танка в Запорожье

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Российский военный медик 392-го полка группировки «Днепр» под огнем танка эвакуировал семерых раненых бойцов ВС РФ с поля боя в Запорожской области. Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам собеседника агентства, все произошло во время ротации, когда позиции российских военных атаковали с помощью БПЛА.
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«Была ситуация, когда у нас ребят «затрехсотили». <…> Мы начали производить эвакуацию, они попытались добить наших ребят. И вот уже под огнем нам пришлось выносить их. Работал танчик по нам и работали сбросами», — вспоминает разведчик-санитар с позывным «Галл».В публикации отмечается, что среди раненых двое получили тяжелые ранения и не могли передвигаться самостоятельно. Полевым медикам пришлось нести их на носилках около двух километров под постоянным обстрелом. Спасти бойцов помогла погода.
«Всех вынесли, эвакуация прошла успешно. Ребята сейчас непосредственно выполняют задачи. Все уже в строю», — добавил мужчина.Читайте также:
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Лидия Пономарева