Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Губернатор Миляев: в Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома

Губернатор Миляев: в Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома

Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

На улице Металлургов в Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

В результате происшествия пострадало остекление трех многоквартирных домов. Пострадавших удалось избежать. При этом в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Средства ПВО ведут работу по обнаружению и уничтожению вражеских целей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Туле пострадало несколько квартир из-за падения обломков беспилотника на многоэтажку. При этом в городе жители слышали свыше десяти мощных взрывов.

Читайте также:

​Собянин: в ночь на 25 мая Москву атаковали 12 беспилотников

В Твери прогремели мощные взрывы на фоне работы ПВО по дронам ВСУ

За четыре часа над восемью регионами РФ уничтожено 95 дронов ВСУ
#беспилотник
#ночь
#бпла
#взрывы
#жители
#происшествия
#опасность
#дома
#всу
#рф
#пво
#тула
В Туле обломки беспилотника упали на многоэтажку
25 мая 2025, 04:58

Фото: iStock/aapsky

С 3 часов ночи в Туле средства ПВО сбивают вражеские беспилотники, обломки одного из которых упали на многоквартирный дом. Об этом сообщает Shot.
«В Туле обломки одного из беспилотников упали на жилой дом. С 3 часов ночи ПВО продолжает непрерывно работать, было слышно уже более десятка мощных взрывов», — передает telegram-канал.

На данный момент известно, что пострадавшая многоэтажка находится на улице Металлургов. В результате происшествия выбило стекла в нескольких квартирах. По предварительной информации, пострадавших нет. Официальные источники пока никак не комментировали информацию о случившемся.

Читайте также:

Собянин: в ночь на 25 мая Москву атаковали 12 беспилотников

В Твери прогремели мощные взрывы на фоне работы ПВО по дронам ВСУ

За четыре часа над восемью регионами РФ уничтожено 95 дронов ВСУ
#дом
#ночь
#жилой дом
#взрывы
#происшествия
#всу
#рф
#пво
#тула
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собянин: в ночь на 25 мая Москву атаковали 12 беспилотников
25 мая 2025, 04:41

Фото: iStock/bbsferrari

В ночь на 25 мая в сторону Москвы было выпущено 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Информация о сбитии вражеских дронов появлялась в telegram-канале главы города с 23:51 до 3:15. В разное время средства ПВО сбивали от одного до трех БПЛА. На местах происшествия работали экстренные службы. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Помимо Москвы, украинские беспилотники атаковали еще несколько российских регионов. Например в Твери жители слышали взрывы из-за работы ПВО по вражеским целям. В некоторых омах даже задрожали стекла.

Читайте также:

За четыре часа над восемью регионами РФ уничтожено 95 дронов ВСУ

Богомаз: Брянская область подверглась атаке беспилотников

Город Елец Липецкой области атакован беспилотниками ВСУ
#бпла
#взрывы
#жители
#происшествия
#информация
#всу
#рф
#пво
#москва
#сергей собянин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собянин: сбито еще три беспилотника, летевших на Москву
25 мая 2025, 03:01

Фото: iStock/NiseriN

ВС РФ сбили еще три беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбили ещё три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет глава города в своем telegram-канале.

Напомним, что в ночь на 25 мая в сторону Москвы летело порядка десяти украинских беспилотников. Последнее сообщение о сбитии появилось в 2:22 по московскому времени. Тогда средства ПВО ликвидировали два дрона ВСУ. Сейчас информация о сбитии БПЛА появилась в 2:54. На фоне этого в московских аэропортах приостановлен выпуск и прием самолетов.

Читайте также:

В Твери прогремели мощные взрывы на фоне работы ПВО по дронам ВСУ

За четыре часа над восемью регионами РФ уничтожено 95 дронов ВСУ

Богомаз: Брянская область подверглась атаке беспилотников
#ночь
#бпла
#всу
#рф
#пво
#беспилотник
#москва
#сергей собянин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Твери прогремели мощные взрывы на фоне работы ПВО по дронам ВСУ
25 мая 2025, 02:54

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Твери прогремело несколько мощных взрывов на фоне работы ПВО по вражеским беспилотникам. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Несколько взрывов прогремели на окраине Твери, работает ПВО. Предварительно, вражеские БПЛА пытались атаковать аэродром Мигалово», — говорится в сообщении.

Первый взрыв случился в районе 01:50 по московском времени. Его сила была настолько мощной, что в некоторых домах загремели стекла. Позднее прозвучало еще несколько взрывов. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.

Читайте также:

Собянин: средства ПВО отразили атаку еще двух дронов ВСУ, летевших на Москву

За четыре часа над восемью регионами РФ уничтожено 95 дронов ВСУ

Богомаз: Брянская область подверглась атаке беспилотников
#взрыв
#бпла
#всу
#рф
#пво
#аэродром
#тверская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собянин: средства ПВО отразили атаку еще двух дронов ВСУ, летевших на Москву
25 мая 2025, 02:36

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Средства ПВО отразили атау еще двух украинских беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще двух вражеских беспилотников, летевших на Москву», — пишет глава столицы в своем telegram-канале.

В ночь на 25 мая уничтожено уже восемь дронов ВСУ, которые направлялись на Москву. Первые сообщения о ликвидации украинских БПЛА появились в 23:51. Позже стало известно об уничтожении еще четырех беспилотников в промежутке с 0:33 до 0:39. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Читайте также:

За четыре часа над восемью регионами РФ уничтожено 95 дронов ВСУ

Богомаз: Брянская область подверглась атаке беспилотников

Город Елец Липецкой области атакован беспилотниками ВСУ
#ночь
#бпла
#всу
#минобороны
#атака
#рф
#пво
#москва
#сергей собянин
Следите за нашими новостями
в удобном формате