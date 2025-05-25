Губернатор Миляев: в Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома

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На улице Металлургов в Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
В результате происшествия пострадало остекление трех многоквартирных домов. Пострадавших удалось избежать. При этом в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Средства ПВО ведут работу по обнаружению и уничтожению вражеских целей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Туле пострадало несколько квартир из-за падения обломков беспилотника на многоэтажку. При этом в городе жители слышали свыше десяти мощных взрывов.
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Иван Мусатов