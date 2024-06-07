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На Украине произошла серия взрывов в Хмельницкой области

В Хмельницкой области прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги
07 июня 2024, 05:40
Фото: istock / Kostas Koufogiorgos

Фото: istock / Kostas Koufogiorgos

Несколько взрывов на фоне активной воздушной тревоги произошло на западе Украины — в Хмельницкой области. Об этом информирует «Общественное» в своем Телеграм-канале.


«Слышны звуки взрывов», — сказано в сообщении.
Спустя время сообщалось, что взрывы повторились
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Другие детали и официальные комментарии пока не приводится.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#взрывы
#украина
«Почему мэр молчит?»: На Украине рассказали о тотальной социальной катастрофе в Киеве
Аналитик Кущ: В Киеве без электроэнергии началась тотальная социальная катастрофа
07 июня 2024, 04:42

Фото: istock / Ruslan Lytvyn

В киевском жилом массиве Позняки из-за отключения электроэнергии произошла «тотальная социальная катастрофа». Такое заявление сделал украинский экономист и аналитик Алексей Кущ в своем Facebook*.
«На Позняках в Киеве с электроэнергией разворачивается тотальная социальная катастрофа. Электроэнергию дают на пару часов ночью и днем», — утверждает он.
Как отметил аналитик, Позняки являются жилым массивом с высотками, где установлены в основном электроплиты. Там отключаются лифты, а на верхних этажах — и подача воды.

При этом, продолжил Кущ, в Днепропетровской области уже несколько дней не отключают электричество. Украинец отметил, что региональные предприятия и операторов по распределению энергии в Киеве контролирует один и тот же человек.

Экономист напомнил, что формально лимиты на потребление определяются национальной энергетической компанией «Укрэнерго», но, как заявляет аналитик, делается это в случайном порядке.

«По слухам, в прошлый раз во время массовых отключений электроэнергии заносили "чемоданы" для получения лимитов куда надо. Вот в это я верю. Кстати, почему мэр молчит?» — поинтересовался Кущ.
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«Руки трясутся»: украинский военком рассказал об ужасах мобилизации

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Киев начал инсценировки обстрелов в окрестностях Херсона
Подполье: Киев начал инсценировки обстрелов в окрестностях Херсона
07 июня 2024, 04:27

Фото: istock / Aleksandr Mokshyn

Власти Украины инсценируют обстрелы Херсона и его окрестностей. Об этом рассказали в пророссийском подполье изданию РИА Новости.
«В Херсоне за последнюю неделю на порядок возросло количество пожаров. Все это началось спустя несколько дней после приезда в Херсон группы режиссеров и медийщиков из Киева, а также зондер-команды ГУР Украины, о которых мы сообщали ранее», — рассказал собеседник издания.
В Херсоне и его округе вместе с этим появились гражданские пикапы с миномётами 82 мм. Такой миномет с территории Херсона и его окрестностей добить до левого берега Днепра, где находятся позиции ВС РФ, физически не способен.

Как утверждает подпольщик, свидетели неоднократно слышали звуки исходящих выстрелов, там, где появлялись эти пикапы, а затем сразу характерные звуки прилетов по правому берегу Днепра.

«Есть вероятность, что это снимают как раз киевские медийщики, а взрывы и пожары организованы группой ГУР от Буданова — с помощью кочующих на пикапах 82-миллиметровых минометов», — подчеркнул подпольщик.
Ранее украинский военком рассказал об ужасах мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#херсон
#украина
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
07 июня 2024, 03:53

Фото: istock / Photoboyko

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Предупреждение о воздушной угрозе в Киевской области начало действовать в 00:55. В Харьковской области сирены звучат уже 8 часов подряд.

Ранее сообщалось, что в 20 километрах от Луганска сбили два Беспилотный летательных аппарата самолетного типа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сообщалось о взрывах в Одессе.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#воздушная тревога
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В 20 километрах от Луганска сбили два БПЛА самолетного типа
07 июня 2024, 02:39

Фото: istock / sommersby

Система ПВО сбила 2 беспилотника самолетного типа в 20 километрах от Луганска. Об этом сообщила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.
До этого сообщалось о работе ПВО в небе над Луганском, были слышны несколько хлопков.

«Российская ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в 20 километрах западнее Луганска», — сообщила Романова.
По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#беспилотник
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Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Мэр Одессы Труханов: В городе произошли взрывы
07 июня 2024, 00:53

Фото: istock / aapsky

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Телеграм-канале.
«В городе слышны взрывы. Находитесь в безопасных местах», — написал он.
На данный момент воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее украинский военком рассказал об ужасах мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Руки трясутся»: украинский военком рассказал об ужасах мобилизации

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#взрывы
#дмитрий песков
#мэр
#тревога
#всу
#рф
#воздушная тревога
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«Руки трясутся»: украинский военком рассказал об ужасах мобилизации
The Guardian: сотрудники ТЦК жалуются на враждебность со стороны украинцев
06 июня 2024, 22:47

Фото: iStock/reflection_art

Украина сталкивается с трудностями при наборе новых солдат. Об этом пишет британская газета The Guardian.
«Эмоционально это очень тяжело. Иногда к концу дня у меня руки трясутся так же сильно, как было на передовой», — рассказал сотрудник ТЦК.

В статье отмечается, что многие мужчины в стране стали прятаться дома, поскольку боятся нарваться на сотрудников военкоматов. Он отметил, что некоторые украинцы платили взятки, чтобы получить справки об освобождении от службы по медицинским показаниям или тайно покинуть Украину. На фоне серии коррупционных дел враждебность населения к мобилизационным органам усилилась.

Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.

Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

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#мобилизация
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Боевики ВСУ насильно держат в заложниках непригодных к службе солдат-инвалидов
На Украине удерживают в подвале 55 десантников ВСУ, не пригодных к службе
06 июня 2024, 22:08

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

На Украине держат в подвале десятки десантников Вооруженных сил Украины, не пригодных к службе по инвалидности и не платят им зарплату. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады Илья Ярема заявил, что его отца и еще 54 человека содержат в подвале. Им не выплачивают деньги с марта. Не дают перевестись в другую часть или уволиться по состоянию здоровья, добавил он.

«По факту они там просто заложники… Они молчали более чем три месяца. Никаких действий от части не было», – заключил солдат.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что раненый боец СВО сообщил об угрозах командования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Политик Лапин: Зеленский намерен обвинить Сырского в провалах и отстранить
06 июня 2024, 21:53

Президент Украины Владимир Зеленский обвинит главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского в провалах на фронте и заменит другим генералом. Об этом сказал киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Прямой»‎.
«Начали атаковать Сырского. Это же не просто так. Я говорил, что мы можем потерять генерала Сырского и не получить политика Сырского. Он, конечно, пытался «ухаживать» за Зеленским, но, как я понимаю, номер не прошел. На него все равно будут вешать всех собак», — сказал Лапин.

Также он заявил, что на месте президента Украины Владимира Зеленского извинился бы перед бывшим главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным и попросил бы его вернуться в армию.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной обстановке для украинских военных почти на всех направлениях фронта из-за высокой интенсивности боевых действий. Он сообщил, что армия России ведёт активные боевые действия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. При этом российские военные продолжают штурмовать Волчанск и ведут бои на подступах к Временному Яру. Также, по его словам, ВС РФ наступают и на других направлениях.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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#армия россии
#всу
#вс рф
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Спецназовец «Добряк» притворился бойцом ВСУ и ликвидировал наемников из Грузии
06 июня 2024, 20:44

Фото: iStock/zim286

Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Добряк» рассказал, как во время разведки он обнаружил позиции Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Российская газета».
Сообщается, что опорный пункт был хорошо спрятан. Российские военные пришли во время ротации противника. Военный вспомнил, как во время осмотра блиндажа услышал звуки приближающейся смены Вооруженных сил Украины.

«Я вышел им навстречу и встал так, чтобы я их видел, а они меня — нет. Я увидел трех... людей. Они выглядели, как мои товарищи-чеченцы. Я подпустил их поближе и задал вопрос: «Кто такие?», — поделился он.

Военный рассказал, что они ответили — «свои, хлопцы», но увидев у одного на груди флаг украины, он скомандовал — «валим их!». Убитыми оказались грузинские наемники.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что военные спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области. Командир рассказал, что бойцы переброшены на разные участки боевого соприкосновения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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