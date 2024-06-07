На Украине произошла серия взрывов в Хмельницкой области

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Несколько взрывов на фоне активной воздушной тревоги произошло на западе Украины — в Хмельницкой области. Об этом информирует «Общественное» в своем Телеграм-канале.
«Слышны звуки взрывов», — сказано в сообщении.Спустя время сообщалось, что взрывы повторились
.
Другие детали и официальные комментарии пока не приводится.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак